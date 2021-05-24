Дмитрий Песков: «Комсомольская правда» умудряется уже 96 лет опережать своих конкурентов

Пресс-секретарь Президента России прямо во время брифинга поздравил обозревателя KP.ru Александра Гамова и читателей "Комсомолки" с днём рождения газеты. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На этот раз (в понедельник, 24 мая 2021), в ходе пресс-брифинга для российских и иностранных журналистов, у нас с представителем Кремля Песковым состоялся вот такой разговор... (Привожу дословно.)

- ... Можно вопрос?

- Да, пожалуйста.

- Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, сегодня исполняется 96 лет со дня выхода в свет первого номера «Комсомолки». Это было 24 мая 1925 года. А вот можно у вас узнать, что вы думаете, на самом деле, о «Комсомольской правде»? О ее журналистах и читателях. И, если есть возможность, что-то пожелать нам всем. Спасибо. Мы желаем вам добра!

- Спасибо. Ну, смотрите. Всегда востребованность средства массовой информации определяли читатели, зрители, принимая во внимание сегодняшнюю мультимедийность всего и вся. Читателя, зрители, слушатели и так далее... Именно они определяют популярность СМИ.

В этом плане, конечно, «Комсомольская правда» во многом опережает своих конкурентов, причем, умудряется это делать, действительно, 96 лет. Это прекрасная совершенно цифра. И хочется пожелать вам дальнейших успехов.

А другим средствам массовой информации хочется пожелать такой же востребованности, популярности, такого же долголетия и экономического процветания, как у «Комсомольской правды».

- Спасибо огромное! Мы будем стараться.

- Спасибо вам!

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