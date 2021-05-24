Друг Армена Джигарханяна: «На могиле артиста не будет ограды, как и у других великих людей»

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней в Сети не утихает скандал: поклонники Армена Джигарханяна были шокированы видом его могилы. Могильный холмик разровняли, присыпали его песком. Нет оградки. Массивный армянский крест покосился, скромный портрет артиста стоит прямо на песке. Посыпались упреки в адрес родных и друзей Армена Борисовича.

- Мы утрамбовали холмик, и в этот момент кто-то могилу сфотографировал. Джигарханяна даже после смерти не оставляют в покое, - сказал нам Артур Согомонян. - Просто маразм. Все ради хайпа. Даже не хочется эту историю комментировать. Сейчас все восстановлено. Готовим место к установке памятника. Продолжается конкурс, есть несколько предложений от скульпторов. Хотим к годовщине смерти, как принято по армянским традициям, надгробие установить. То есть к 14 ноября. Из какого материала и как будет выглядеть памятник, пока говорить рано.

Но скульпторы сказали, что прежде обязательно надо землю утрамбовать. Похороны были зимой, когда земля уже замерзла. Чтобы памятник потом не просел, земля должна какое-то время простоять утрамбованной. Что мы и сделали. Хозяин могилы Степан Джигарханян – единственный наследник Армена Борисовича. Он в курсе этих работ, все с ним согласовано. Сейчас все восстановлено, снова насыпан могильный холмик.

- Какие есть идеи по памятнику?

- Армен Борисович хотел быть похороненным рядом с дочерью. Места там мало. Это старое захоронение, довольно сложно будет рядом памятник установить. Это с одной стороны, а с другой, хотим сделать надгробие, достойное Джигарханяна. Будем думать, как. Кстати, неграмотные люди написали что-то про ограду… Мол, почему ее нет? Если вы посмотрите на памятники великим людям, таким как Есенин, Высоцкий, Абдулов, у них на могилах нет никаких оград. Это специально, чтобы поклонники могли свободно подойти и положить цветы. Такой же открытый памятник будет и у Армена Борисовича. Он был великий актер.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.

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