Команда Овечкина вылетела из Кубка Стэнли, но хоккеист не приедет на чемпионат мира. И вот почему

В ночь на понедельник «Вашингтон» Александра Овечкина проиграл четвертый матч «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли (счет в серии 1-4). Фото: REUTERS

В ночь на понедельник «Вашингтон» Александра Овечкина проиграл четвертый матч «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли (счет в серии 1-4). Болельщики сборной России обрадовались, ведь теперь Ови сможет помочь сборной России на чемпионате мира в Риге. Но не тут-то было, уже утром в Твиттере национальной команды появилось сообщение, огорчивших наших поклонников хоккея.

«Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.»

Вскоре стало известно, что в Ригу вместо Ови из НХЛ вызван Владимир Тарасенко. Его «Сент-Луиз Блюз» проиграл в первом же раунде плей-офф «Колорадо» все четыре матча и тоже вылетел из Кубка Стэнли. При этом Тарасенко тащил свою команду чуть ли не в одиночку. К примеру, в последней встрече, которую Сент-Луиз проиграл со счетом 2:5, обе шайбы блюзменов забросил именно российский форвард.

Впрочем, и у Тарасенко не все ладно со здоровьем.

«Наш медицинский персонал проделал большую работу. Это их большая заслуга — они подготовили меня к играм», — заявил Тарасенко после вылета из Кубка Стэнли, но потом все же дал согласие прилететь в сборную.

Ну а кроме Тарасенко нашу команду на ЧМ усилят партнеры Овечкина по «Вашингтону» защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самонов. Орлов проверенный боец, который провел очень удачный сезон в НХЛ. А вот Самонов так и не смог спасти свою команду от вылета. Мало того, в третьем матче серии он допустил роковую ошибку и «Вашингтон» проиграл ту встречу в овертайме. Капитан Овечкин был вне себя, сломал о борт клюшку и наорал на Самонова матом…

Вот такие помощники спешат в сборную России. Правда, влиться в команду они сумеют только к плей-офф ЧМ, ведь им по прилету еще придется пройти трехдневный карантин в номере отеля.

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