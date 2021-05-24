Анастасия Стоцкая раскрыла правду о тайном разводе с мужем

Анастасия Стоцкая раскрыла правду, почему о разрыве со вторым мужем она сообщила только через два года после развода Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Анастасия Стоцкая решила поделиться подробностями своей личной жизни. Вокалистка впервые рассказала, почему ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном обернулся крахом после девяти лет совместной жизни.

Анастасия Стоцкая раскрыла правду, почему о разрыве со вторым мужем Сергеем Абгаряном она сообщила только через два года после развода. "Когда мы с мужем разъехались, то мне было очень тяжело. Тогда я была не готова об этом говорить. Все вопросы на этот счет вызвали бы во мне боль", - объяснила звезда.

Стоцкая поведала, как ей удалось объяснить детям, почему папа и мама больше не живут вместе. Младшей Вере тогда было всего полтора года, она была еще маленькой и с ней проблем не возникло. А вот сына Сашу артистка к разводу готовила.

"Верочка еще маленькая, ей будет четыре года. Разъехались мы два с половиной года назад. Сашенька чувствовал все, видел какое-то напряжение. Я постепенно начала готовить сына к разговору, спрашивала, как бы он отнесся к тому, что мы с папой будем жить отдельно. Я объясняла, что на нем это никак не отразится, мы будем по-прежнему его любить" - вздыхает исполнительница.

По ее словам, сын сначала спокойно отреагировал на развод, а потом, когда родители разошлись, он загрустил. Впрочем, супруги постарались сгладить все острые углы. "Папа обожает детей. Он возит сына на все занятия. Видится с ним каждый день. Он максимально участвует в процессе воспитания. Мы просто живем в разных домах", - отметила Стоцкая в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Напомним, Анастасия Стоцкая встретила Сергея Абгаряна во время отдыха в Дубае. Курортный роман закончился беременностью певицы. В 2011 году влюбленные поженились. А через некоторое время родился их сын Александр. Через шесть лет у пары родился второй ребенок - дочка Вера. В 2020 году ходили слухи о романе певицы с Александром Казминым. Он является ее партнером по мюзиклу "Шахматы". Подтверждений этому никаких нет, кроме того, что пара очень много времени проводила вместе.