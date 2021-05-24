Украина требует ввести санкции против России даже на «Евровидении». Предложение уже сравнивают с политикой Гитлера

Украина требуeт изменить канонические правила конкурса только потому, что не считают Россию достойной полноценного участия в голосовании Фото: REUTERS

«Евровидение-2021» завершилось в Роттердаме победой Италии, но страсти вокруг конкурса традиционно не утихают. В частности, сильно недовольной осталась Украина. Представители профессионального жюри страны требуют изменить канонические правила конкурса только потому, что не считают Россию достойной полноценного участия в голосовании.

— Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! — написал телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, входящий в украинское жюри. — Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь).

Он предлагает изменить принцип голосования по модели европейских футбольных турниров, где Украину и Россию всегда разводят. Кондратюк считает, что оргкомитет «Евровидения» должен перенять опыт УЕФА и запретить России ставить оценку украинским музыкантам, а Украине — оценивать российских артистов.

При этом подход профессионального жюри Украины во время голосования в прошедшем «Евровидении» вызвал большие вопросы у зрителей. Так, эксперты оставили без единого балла дружественную Литву (поставила украинской группе Go_A высший балл дважды — и от зрителей, и от жюри), Швецию (отдала 8 баллов), и другие страны, которые поддержали Украину. Публика стыдит за это членов украинского жюри в соцсетях.

В России к странной инициативе Кондратюка отнеслись с непониманием.

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал это «маразмом» и «абсурдом»: «Видать, там совсем плохая ситуация у них, уже нацисты совсем сбрендили, раз Кондратюк так напуган». Его коллега Илья Легостаев подчеркивает, что такое предложение беспрецедентное и распоряжаться запасом голосов каждая страна имеет право самостоятельно.

Продюсер Иосиф Пригожин и вовсе сравнил тягу к запретительству в украинском жюри с политикой Третьего Рейха.

— Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов! — удивился он. — Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция «Евровидения» на Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера, получается.

Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков увидел в предложении украинской стороны комплекс завышенной самооценки.

— Они о себе много думают, что вокруг них вообще весь мир крутится, — сказал политик. — Если их послушать, то все народы, в том числе и Иисус Христос, произошли от Украины. Ничего нового тут нет, для нас они не должны быть неожиданными, а другие страны, может быть, задумаются о том, что из себя представляет Украина.

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