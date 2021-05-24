Мария Бутина: Замена мигрантов заключёнными даст возможность выйти по УДО и принесёт льготы предприятиям

«КП» обратилась за комментарием к члену Общественной палаты Мария Бутиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСИН предложила использовать труд заключенных на стройках и в промышленности, Минюст и Следственный комитет поддержали инициативу.

«КП» обратилась за комментарием к члену Общественной палаты Мария Бутиной, которая отбывала заключение в США по надуманному обвинению.

- Возрождаем принудительный труд?

- Некорректно говорить о возрождении, о возвращении практики работы заключенных на стройках и в промышленности. Это совершенно новая инициатива.

- Вы поддерживаете эту инициативу?

- Я поддержала, когда еще о ней заявил на прошлой неделе глава ФСИН Александр Петрович Калашников. Еще до того, как поддержали другие официальные лица. Инициатива эта, считаю, верная.

- Почему?

- В качестве альтернативы тюремному заключению работа является привилегией. Это возможность не изолировать человека, а оставить его включенным в общество — под определенным контролем его поведения.

- То есть инициатива, которую предлагает ФСИН — продуктивна в перспективе?

- Конечно! Осужденным предлагается работать и жить на территории определенных предприятий. У них есть возможность для контактов с внешней средой. Есть выход в город. Действия осужденного находятся под контролем - вместо изоляции кого-то за решеткой.

- Социализация?

- Да. Тюрьма — к сожалению, необходимое зло в нашем обществе. Нет других альтернатив — при тяжких преступлениях.

- Альтернатива?

- Намного лучше, если человек свою вину сможет загладить, отработав и показав свое исправление, и продемонстрировав дисциплину. И еще заработав при этом деньги. Приоритет надо отдавать не иностранной рабочей силе.

- Многие заключенные в наших тюрьмах не работают - потому что нет работы?

- В том числе, и потому. Я смотрела инициативу директора ФСИН — она предполагает льготы предприятиям. Это разумно, поскольку привлечет и предпринимателей. Это выгодно всем сторонам процесса. Прежде всего - самим заключенным. Отработаешь хорошо необходимое время — раньше выходишь на свободу по УДО.

- Но это не коснется убийц и насильников?

- Еще предстоит разработать, каких категорий это касается. Думаю, речь идет о легкой и средней тяжести преступлениях. Если тяжкое преступление — этот вариант не предусмотрен. Был ли это проступок - или человек совершил деяние опасное.

- В США действует другая система?

- Если найти ближайшую аналогию, то это система «дом наполовину». Заключенный имеет возможность жить на территории общежитий — но расходование его финансов и общение с родными находится под постоянным контролем. И при этом они могут быть вместе с родными и уходить на работу, и быть фактически вольнонаемными, выходя на работу в город. Это вариант как полутюрьму я лично рассматриваю.

- В США он используется активно?

- Не так, как должно. Как довесок к остальному заключению. Давай, ты попробуешь вот так, ну а потом мы тебя переведем куда-то... Когда мы говорим о строительстве дорог и прочем — надо понимать, что речь о людях, которые находятся в колонии. Это люди, лишенные свободы. У них нет возможности коммуникации с внешним миром. Очень строгие правила по телефонам. Это заключенные, которых бросают на конкретную работу на конкретные участки. Над ними всегда стоят надзиратели. Это совершенно другая система. Наш вариант гуманнее.

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