Автомобиль после ввоза и растаможки доставляется на полигон аккредитованной испытательной лаборатории. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

ГОСТ-33670 на единичные автомобильные транспортные средства (проще говоря, на праворульные машины) вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Тем, кто привык к правому рулю и иномаркам, например, из Японии, будет необходимо получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) по новому порядку. Автомобиль после ввоза и растаможки доставляется на полигон аккредитованной испытательной лаборатории. Там машина проходит ряд экспертиз и проверок, указанных в ГОСТе и получает заключение о возможности использования на территории страны. Если испытания пройдут успешно, иномарке оформляется СБКТС, а затем ПТС (паспорт транспортного средства) на таможне.

Для того, чтобы пройти экспертизу по новым правилам, авто должно быть полностью укомплектовано, начиная с заправленного бака, заканчивая аптечкой. Шины должны быть маркированы, выхлопная система и оптика — соответствовать российскими стандартам. В частности, фары должны светить так: левая чуть ниже, правая чуть выше, чтобы освещать правую обочину, а не наоборот, иначе левая будет слепить водителей на встречке.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, введение нового ГОСТа многократно переносилось по причине неготовности испытательных лабораторий. Сегодня в стране создано 13 таких, и еще 5 скоро заработают. Почти половина этих лабораторий открылась во Владивостоке — в основном порте Дальнего Востока, поэтому там проблем не возникнет. Но сложности появятся у всех остальных регионов округа: например, у Сахалина, Камчатки и вообще у всех, кто завозил японские иномарки напрямую, не через Владивосток.

- Открывать испытательные лаборатории — занятие сложное, требует времени, - говорит Шапарин. - И если бы Россаккредитация не нарушала сроки открытия лабораторий, которые, кстати, зафиксированы в нормативной базе, их сегодня существовало бы больше.

Главное, что новые правила фактически запрещают ввоз машин, побывавших в авариях или пострадавших от стихийных бедствий — их в народе называют «утопленниками». Такие авто попросту не пройдут комиссию, а значит не получат паспорт ТС.

- Многие завозили битые автомобили из Японии и получали документы в испытательных лабораториях, которые находились, например, в Санкт-Петербурге, - продолжает вице-президент НАС. - Понятно, что никакого осмотра не проводилось. Сейчас эта фальсификация документов прекращается. Давно уже пора навести порядок в этой сфере.

Шапарин не отрицает, что процесс выдачи ПТС для праворульных машин несколько усложняется. К тому же придется потратиться на подготовку и доставку машины в лабораторию. Заплатить за сам СБКТС (10 тысяч рублей) и установку «ЭРА-ГЛОНАСС» (30 тысяч рублей). На подключение к системе экстренного реагирования при авариях на Дальнем Востоке пока действует мораторий.

- Для конечного потребителя такого автомобиля сложностей особых не возникает, потому что эти документы оформляют перевозчики, чтобы получить паспорт транспортного средства и уже дальше продавать автомобиль. Не думаю, что из-за этого праворульные машины сильно подорожают. Подозреваю, что сильной разницы в цене не будет. Просто потому, что есть баланс спроса и предложения. И здесь особых дополнительных издержек не возникает. Все эти расходы уже учтены в цене. Но людей это отпугнет. То время, когда японские праворульные автомобили сильно отличались по качеству от леворульных, постепенно проходит. На Дальнем Востоке строятся заводы по производству автомобилей с нормальным рулем. Постепенно популярность «японцев» будет уходить. Но все равно останется стабильная аудитория, которая всегда на них ездила и ездить будет, - заключил вице-президент Национального автомобильного союза.

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