Стоимость туров на Камчатку снизится в три раза: правительство разрабатывает план действий по увеличению турпотока на полуостров

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко приехал с рабочим визитом на Камчатку. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Уже в этом году число туристов, приезжающих на Камчатку, можно увеличить на 20 процентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

Напомним, на прошлой неделе Чернышенко экстренно вылетел на Камчатку. До этого Владимир Путин обратил внимание на то, что Долину гейзеров из-за дороговизны путевок посещают совсем немного российских туристов.

- Ключевой фактор, сдерживающий развитие массового туризма на Камчатке - это ограничения логистические, в связи с этим высокая стоимость туров, - сообщил Чернышенко.

По его словам, только 20% жителей Камчатки были в Долине гейзеров.

- Россия - на пятом месте в мире по числу природных объектов и всего на 108 из 133 стран мира по открытости экотуризма. Задача, которую поставили - не нарушая хрупкой экосистемы заповедников, расширить инфраструктуру и увеличить турпоток, учитывая интересы местных граждан и маломобильных групп населения, - сказал Чернышенко.

Правительство намерено сделать ставку на развитие малой авиации, которая дешевле в эксплуатации, чем вертолеты.

- Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки, такую цель мы ставим перед собой, руководством края. И нужна модернизация существующих аэродромов для легкой авиации. Три из 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году, если будет поддержка Росавиации. При этом инвестиции будут не только государственные, но и частные, - сообщил Чернышенко.

По его словам, уже найден инвестор на покупку новых самолетов. Их поставка начнется уже в этом году.

Как рассказал Чернышенко, план действий по увеличению турпотока вначале обкатают на Камчатке, а потом распространят на другие особо охраняемые природные территории.

Чернышенко также рассказал, как можно будет получить кешбэк за уже купленные путевки в детские лагеря. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится до конца октября. Оформить возврат необходимо будет через портал Госуслуг.

- Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно сразу после окончания первой смены, это как раз 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом, на портале Госуслуг будет подготовлена и развернута спецформа, которую родители заполняют с целью возврата половины средств, – пояснил вице-премьер.

Сама же программа детского туристического кешбэка, как и планировалось, стартует 25 мая. За отдых в детских лагерях, участвующих в акции, возврат составит 50%, но не более 20 тысяч рублей. Список участников акции появится на портале мирпутешествий.рф.

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