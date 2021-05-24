"Убийцы и насильники не привлекаются к работам": Кого из заключенных отправят на замену мигрантам и почему это выгодно

Еще 20 мая руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 20 мая руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов. 24 мая его поддержали в СК и в Минюсте.

О том, как сегодня осужденные работают на общество, "Комсомолке" рассказал ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

- Вот когда вы дома едите отечественные макароны известных российских фирм, считайте, что они сделаны руками осужденных в московском регионе. Даже наша жизнь начинается в кроватке с маятником, которые делают сегодня в наших колониях. Отличные макароны, и кроватки замечательные.

- Но ведь созданы руками преступников...

- Каждый может ошибиться в жизни, всякое случается. Убийцы и насильники не привлекаются к исправительным работам. То есть шансов купить кроватку собранную вора в законе или маньяка - нет. К принудительным и исправительным работам привлекают тех, кто впервые совершил какое-нибудь незначительное преступление. А рецидивисты не работают, так как считают любую работу постыдным делом.

- Выгоден труд зеков?

- Во-первых, исправительные и принудительные работы всегда были и развиваются постоянно. Другое дело, что если раньше осужденные делали на территории колоний от скрепок до заборов в надежде получить возможность перейти на более легкий режим и получить УДО, чтобы быстрее выйти на волю, то теперь им предложат новые условия труда. Новые Исправительные центры могут открывать на закрытых территориях заводов, стройках даже за пределами колоний. Там осужденные смогут зарабатывать, набирать опыт и после отсидки трудоустраиваться. Предприниматели с удовольствием "заходят в зоны" в поисках рабочих рук, для развития бизнеса. Ведь осужденные старательные, исполнительные, их не надо дополнительно мотивировать. Все они знают зачем работают: суд принимает характеристики работодателя и руководства колонии при рассмотрении прошения сидельцев об УДО.

- Но многие переживают, не будут ли это "новые ГУЛАГи"...

- Сравнивать современные Исправительные центры с системой ГУЛАГ нельзя хотя бы потому, что там не платили зарплаты. А еще не соблюдали 8 часовой рабочий день, который для осужденных сейчас везде сохраняется. Другое дело, что ФСИНу необходимо будет допустить в эти Исправительные центры общественных контроль хотя бы в лице ОНК, чтобы мы могли следить за соблюдением трудового законодательства. Сейчас это единственное место, куда по закону мы пока не имеем права ходить.

- Как наши известные сидельцы исправляются трудом?

- Недавно виделся с Михаилом Ефремовым. Он знаете, в своей Белгородской колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии. Он рад работе, говорит, что так быстрее время идет.

- Во всех регионах осужденным есть чем заняться?

- В 85-ти процентах учреждений сотрудники ОНК фиксируют занятость. Есть некоторые проблемы в Красноярской, Ярославской колониях. Но думаю, что они временные. Все осужденные хотят скорее выйти на волю и работать. Но не у многих это получается, а потому они идут на рецидив. Пока бывших осужденных встречаю только в такси, где они работают сами на себя. Они меня иногда узнают, говорят спасибо за работу. Но хотелось бы, чтобы после отбытия наказаний судимые граждане находили себя во многих других профессиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

83,8% - доля привлеченных во ФСИН России осужденных к лишению свободы к труду и погашающих иски.

29 - Федеральных государственных унитарных предприятий находятся в ведении ФСИН России.

603 - Центра трудовой адаптации осужденных заняты привлечением осужденных к производственной деятельности в системе ФСИН.

74 - производственных мастерских открыты при колониях.

262 - профессиональных образовательных учреждений в системе ФСИН России дают осужденным новые рабочие специальности.

По данным ФСИН России.

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