Как голосовали за Россию на «Евровидении-2021»: Нули — от предсказуемой Украины, неблагодарной Италии, «братской» Сербии

На конкурсе Евровидение - 2021 от России выступила певица Манижа Фото: REUTERS

Можно долго спорить о том, что искусство, и музыка в частности, вне политики. Убеждать себя в том, что никакой дополнительной подоплеки в «Евровидении» нет. А можно взглянуть в таблицу баллов конкурса — и все встанет на свои места.

На официальном сайте шоу опубликованы результаты голосования «Евровидения-2021», и самое интересное там — то, как профессиональное жюри распределило оценки.

Россия получила 17 «баранок»: от Албании, Австрии, Болгарии, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Италии, Литвы, Мальты, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Испании, Украины, Великобритании и братской, как некоторые любят считать, Сербии.

При этом весьма экстравагантной «рок-группе» Maneskin из Италии, например, российское жюри не пожалело 10 баллов. Славянской Болгарии — певице Виктории Георгиевой — 6 баллов.

Еще одна тесно связанная с Россией страна, Латвия, где оседает значительная часть капитала звезд российского шоу-бизнеса, отдала Маниже унизительный балл. Видимо, чтобы подчеркнуть отношение к нашей стране.

Таблица голосования на конкурсе Евровидение - 2021

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