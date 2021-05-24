Пожилым рекомендовали прививаться «ЭпиВакКороной» трижды: кому нужны три укола

Роспотребнадзор рекомендовал людям старше 65 лет сделать три прививки вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Роспотребнадзор рекомендовал людям старше 65 лет сделать три прививки вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». О том, с чем это связано и может ли измениться схема вакцинации и для других вакцин, «Комсомолка» поговорила с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

ПОЧЕМУ НУЖНО БОЛЬШЕ УКОЛОВ

- Две инъекции по стандартной схеме вакцинации для некоторых людей не достаточны для формирования защитного специфического иммунитета, - говорит Николай Крючков. – Чаще всего это действительно связано с группой пожилых людей. У нас в России это традиционно 65+. В среднем, способность организма формировать специфический иммунный ответ у людей в этом возрасте снижена по сравнению с другими взрослыми и детьми.

Логика здесь такая, рассуждает наш эксперт. Например, если цель – это формирование специфического иммунного ответа после программы вакцинации у 90 % людей. И вот мы определили, что, например, у взрослых в группе 18 – 60 лет такой ответ появляется в 93% случаев, а в группе 65+, допустим, у 75%. Исходя из этого, и вырабатывается рекомендация о третьей инъекции. Схожая ситуация может быть и у онкологических пациентов, у других групп людей с ослабленным иммунитетом. Возможно, им тоже понадобятся три прививки, просто пока нет данных клинических исследований на этот счет, а вот относительно пожилых такие данные уже наверняка появились, хоть и не опубликованы.

ВАКЦИНА: КАК СДЕЛАТЬ И УДОБНО, И КАЧЕСТВЕННО

В целом для того, чтобы получить полноценный иммунный ответ, схема вакцинации крайне важна, отмечает наш эксперт. Сейчас для многих вакцин показано, что изначальный расчет на 21 день между прививками, не совсем оправдан. Значительно улучшается иммуногенность (потенциальная способность антигена вызывать иммунный ответ, - прим. ред.), если перерыв между дозами сделать в 28 – 35 дней. Однако, это не удобно с практической точки зрения. Людям сложно ждать так долго. И мало кто выдержит более продолжительный перерыв между инъекциями, если нужно не две, а три прививки. К тому же большее число доз в одной схеме вакцинации – это и дополнительные финансовые затраты. Вот и приходится искать компромисс между медицинской стороной вопроса и потребительской. И такая ситуация не только с «ЭпиВакКороной».

- Сейчас разработчики «КовиВак», еще одной российской вакцины Центра Чумакова, говорят о том, что, вероятно, 14 дней между прививками в случае с их вакциной может быть недостаточно, - отмечает Николай Крючков – Вот и с «ЭпиВаКороной» тоже прояснились особенности работы самого препарата и поэтому пересмотрены рекомендации по количеству доз для пожилых людей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИТ

Для того чтобы определить, появились ли у вас антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной» и каков их уровень, нужно обращаться в лаборатории Роспотребнадзора.

- «ЭпиВакКорона» вырабатывает специфические антитела, которые образуются конкретно после введения этой вакцины и отличаются от обычных антител, поэтому и тест-система для их выявления нужна специальная, - говорит эксперт.

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