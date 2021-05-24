Артист Владимир Долинский рассказал, что заключенные борются за работу

Актер Владимир Долинский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ФСИН предложил, а Минюст и СК поддержали предложение использовать заключенных на стройках и заводах.

Заслуженный артист России Владимир Долинский, который отбывал срок за валютные махинации в середине 70-х годов в Кирово-Чепецке, рассказал «КП», что значит для заключенного работа вне зоны и как сегодня он к этому относится.

- Вы в Кирово-Чепецке на территории колонии работали или за ее пределами?

- Я работал на стройке. Строили жилой дом в Кирово-Чепецке. Нас сажали утром в крытый грузовик и везли на работу. С 8 утра весь день работали. Потом обратно. Я работал подсобником, потом каменщиком. У меня была боязнь высоты. Наверх не мог лезть. До третьего этажа — а дальше боялся. Потому потом на стройке был поваром. Обедали там, вечером возвращались в зону. Это считалось очень хорошей работой. Вольняшки, которые были на строки — инженеры, прорабы - они могли приносить туда пожрать чего-нибудь. Шоколад, чаек.

- На стройке вас кормили как вольных?

- Ну, кормили как в лагере. Я получал в лагерной столовой лук, масло, чеснок мясо. Как сухпай. На стройке была организована кухня. Каждый ухитрялся выкрутить что то и дать кладовщику, чтобы продуктов выделяли побольше. И я как повар кормил хорошо бригаду. И сам ел повкуснее, и бригадира кормил получше.

- В вашей колонии на такую работу рвались?

- За эту работу боролись. И было наказанием, если с этой работы тебя снимали.

- Как вас охраняли?

- Стройучасток был обнесен забором и две вышки было, с двумя автоматчиками, по углам. Колючая проволока небольшая, но по забору шла. Заканчивалась работа — везли обратно в зону, рассчитывали, шмонали, чтобы в зону спиртное не занесли.

- Кроме инженеров-управленцев были и другие люди с воли?

- Были и крановщики-вольники и, другие работяги и какой то сменщик-учетчик.

- Вам платили зарплату?

- Да, она у меня скопилась - 360 рублей в 1976 году. Это за год зарплату. Когда выходил в колонию-поселение — выдали. На эти деньги я мог отовариться в ларьке. Сыр варенье, халва.

- Только на низкоквалифицированных работах использовали?

- На разных были и плиточники, и каменщики и каменщики. Я был неквалифицированный, но у меня хорошие отношения были с Лифатовым Алексеем Егоровичем, бывшим главным инженером на строительства Останкинской башни, он незаконно сел за взятку. Его потом освободили — после 6 лет отсидки. И он создал чудесную бригаду — лучшую по городу Кирово-Чепецку. Даже вымпелы давали нам и свидания — за хорошую работу.

- Дом стоит?

- Надеюсь. У нас там перекрытия были лифтовые проемы. Парень наш стоял - и упал с пятого этажа вниз. Подломились доски. Мы с ужасом туда побежали. А он упал с пятого этажа упав только палец сломал и ободрал ногу . Выяснилось потом, что он раз пять падал со второго этажа — и хоть бы что. Он как то так жопой своей доски ломал при падении, что его это всегда спасало.

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