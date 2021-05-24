Россия и Словакия провели поединок вечером 24 мая 2021 года в Риге. Фото: REUTERS

Сборная России проиграла свой третий матч на чемпионате мира по хоккею 2021. Команда Валерия Брагина после побед над Чехией 4:3 и Великобританией 7:1 россияне уступили сборной Словакии со счетом 1:3. Наши не удалось развить успех после неплохих поединков в начале чемпионата 2021 в Латвии.

Сборная Словакии уже давно зарекомендовала себя как достаточно неудобный для россиян соперник. Не раз наши уступали этой команде на разных турнирах. Например, даже на легендарной Олимпиаде-2018 Россия начала победный путь, уступив Словакии 2:3.

Третий поединок на турнире в Риге сложился для россиян нелегко. Фото: REUTERS

На третью игру на чемпионате мира россияне вышли, лишившись двух игроков. Константин Окулов и Михаил Григоренко из-за травм пропустили поединок, прошедший в Риге 24 мая.

В этой встрече довольно долго не было заброшенных шайб. Лишь на 30-й минуте Милош Келемен забросил первую шайбу в ворота сборной России. Однако Александр Барабанов уже на 31-й, воспользовавшись передачами Толчинского и Слепышева, забросил ответную. На второй перерыв в матче команды ушли при счете 1:1.

Словаки отпраздновали третью победу на чемпионате мира в Латвии. Фото: REUTERS

И рановесие пало на 53-й минуте поединка, когда Милан Гернат вывел сборную Словакии вперед. Семи минут для спасения от поражения российской команде не хватило. В конце встречи, пытаясь отыграться, наши даже сняли вратаря в надежде вшестером забросить словаками вторую шайбу. Но не вышло - получили в свои ворота третью.

Точку в поединке на 59-й минуте поставил Марек Дялога, ставший автором третьей заброшенной в поединке шайбы. Итог поединка - словаки одержали победу над россиянами со счетом 3:1.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2021 в нашей группе А изменилась. Словакия теперь с 9 очками обошла Россию. У нас - 6 баллов в активе.

Российская сборная ограничилась одним голом в ворота Словакии в матче ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Следующие матчи у сборной России опять пройдут в "парном" режиме. 26 мая - встреча с Данией, а спустя сутки - против Швейцарии. Оба поединка начнутся в 16:15 по московскому времени.