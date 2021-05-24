Анна Семенович собралась замуж за арабского шейха

Анна Семенович примерила свадебное платье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях Анна Семенович выпустила песню «Хочу», которая, по задумке артистки, должна стать гимном влюбленных этого лета. Вот и клип на новый хит решили сделать максимально романтичным. Часть сцен снимали в измайловском Кремле — сюда певица пригласила и журналистов, анонсировав свое появление в свадебном платье. Но вопреки ожиданиям, из вагончика к камерам вышли сразу две красавицы-невесты.

На днях Анна Семенович выпустила песню «Хочу» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Женихи, как обычно, испугались и убежали, - отшутилась Семенович. - Не подумайте, это не свадьба двух невест по последней моде, просто настоящие подруги решили выйти замуж в один день. Разве в жизни такого не может быть? Экономия опять же, кризисные времена… На самом деле, я всех вас обманула. Невеста у нас по сюжету одна — это девушка Таня, моя подруга, живущая в Дубае. А я — свадебная фея, которая соединяет любящие сердца.

- У вас такое красивое платье — а хочется по-настоящему под венец? - поинтересовались репортеры.

- Хочется, конечно! Может быть, это и есть репетиция того самого дня, который, возможно, скоро состоится… У меня даже кольцо есть — осталось от предыдущего развода! В приметы я не верю, наоборот: можно ускорить свадьбу, примерив подвенечный наряд. Так мы привлекаем женихов. Например, Таня сейчас ищет мне мужа - арабского шейха…

Клип на новый хит решили сделать максимально романтичным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А какие требования к будущему мужу?

- Успешный, альфа-самец, желательно без детей — мы своих нарожаем! А самое главное, чтобы не было ни одной жены, я готова быть только первой и единственной. Во мне столько огня! Мне важно, чтобы со мной рядом был мужчина, который из себя что-то представляет. Если я буду успешнее, это вряд ли продлится долго.

- А как, по-вашему, выбрать лучшего?

- Это должно подсказать сердце. Я уверена, что есть особая связь между мужчиной и женщиной. А психологи уверяют, что достаточно всего шести секунд, чтобы влюбиться: за это время душа узнает родственную душу. Поэтому я верю в любовь с первого взгляда.

Из вагончика к камерам вышли сразу две красавицы-невесты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем, пока Семенович общалась с прессой, на площадке возле Кремля возникла настоящая свадьба: жених с невестой и гостями прогуливались по окрестностям, позируя свадебному фотографу. Завидев артистку, компания тут же поспешила за автографами и селфи. Звезды им явно благоволили.

Часть сцен снимали в измайловском Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А давайте вы сниметесь со мной в видео для ТикТока, - предложила певица и тут же организовала съемочный процесс, заставив одного из гостей, парня в шотландской юбке, выплясывать перед камерами.

- Макс, ну что ты робеешь! Покажи нам класс, станцуй, как после бутылки виски! - подбадривала артистка случайного партнера. В итоге с трех дублей ролик все-таки сняли.

Пока Семенович общалась с прессой, на площадке возле Кремля возникла настоящая свадьба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А клип на песню «Хочу» выйдет уже в считанные дни: роль жениха в нем сыграл известный актер, чье имя Семенович пока держит в тайне.