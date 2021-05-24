Сергей Шойгу поздравил «Комсомольскую правду» с 96-летием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил «Комсомольскую правду» с 96-летием. Министр в своей телеграмме в понедельник, 24 мая, пожелал сотрудникам издания и главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину благополучия и творческих успехов.

- Уважаемый Владимир Николаевич! Поздравляю вас и весь дружный коллектив редакции с очередной годовщиной выхода в свет первого номера газеты «Комсомольская правда». Искренне желаю вам, сотрудникам и ветеранам издания крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, вдохновения и всего самого наилучшего, - написал Сергей Шойгу.

Телеграмма Сергея Шойгу главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину

Напомним, первый номер «Комсомольской правды» вышел 24 мая 1925 года, и сегодня изданию исполняется ровно 96 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга также поздравил журналистов и читателей «Комсомолки» с днём рождения газеты. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «Комсомольская правда» во многом опережает своих конкурентов и пожелал ей дальнейших успехов.

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