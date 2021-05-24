Профессор Наталья Пшеничная: «Неспокойная ситуация с коронавирусом продлится полгода-год»

COVID-19 пока не собирается отступать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти дни в Москве проходит XIII ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. «Большие загадки маленького вируса – история о том, как был прожит 2020 год, и что нам делать дальше» - назвала свой доклад один из ведущих специалистов по ковиду, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Мы выбрали самые интересные фрагменты из выступления эксперта.

ШТАММЫ-МУТАНТЫ: ОПАСНОСТЬ ОПРОВЕРГНУТА?

Сейчас известно уже немало мутаций коронавируса, самыми значимыми ВОЗ считает появление британского, бразильского, южноафриканского и индийского вариантов SARS-CoV-2. Изначально все они вызывали серьезную тревогу. Однако дальнейшие исследования подтвердили народную мудрость о том, что у страха глаза велики, рассказала профессор Пшеничная.

- Последние данные опровергают повышенную контагиозность (заразность. - Ред.) британского штамма. Все-таки, как оказалось, рост числа заболевших был связан в большей степени с нарушениями противоэпидемического режима (то есть несоблюдением санитарных мер). Бразильский вариант, который «обвинялся» в уходе от иммунитета переболевших и вакцинированных, действительно демонстрирует реинфекцию (повторные заражения. - Ред.), но это крайне редкие случаи. Они связаны с особенностями иммунной системы некоторых людей.

Южноафриканский и индийский штаммы тоже подозревались в способности обойти иммунный ответ и устроить повторные заражения, но и эта угроза, судя по всему, сильно преувеличена, отметила Наталья Пшеничная.

- Буквально на днях в Великобритании была подтверждена эффективность всех существующих вакцин в отношении самых разнообразных мутантов коронавируса. Поэтому пока что поводов для сильных опасений нет. Но мы продолжаем пристально наблюдать за происходящими мутациями.

В любом случае вакцинироваться от ковида нужно не откладывая, напоминают эксперты. С одной стороны, потому что любой из существующих штаммов может нанести фатальный удар по организму (см. далее о постковиде). С другой стороны, чем больше будет заражений из-за низкого охвата вакцинацией, тем выше риск появления новых мутаций, которые могут оказаться опаснее нынешних.

Сейчас известно уже немало мутаций коронавируса во многих странах мира. Фото: REUTERS

ЗАРАЗНОСТЬ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ - КАК У ИСПАНКИ

Продолжая исследовать новый коронавирус, ученые сравнивают его с другими виновниками эпидемий.

- Репродуктивное число нового коронавируса (то есть количество людей, которых заражает один больной. - Ред.) в начале пандемии было сопоставимо с испанкой: от 2,5 до 5,5 случаев передачи инфекции от одного человека, - рассказала Пшеничная. - При этом SARS-CoV-2 оказался гораздо заразнее последнего пандемического штамма гриппа, накрывшего мир в 2009 году. Во время той эпидемии свиного гриппа на одного больного приходилось 1,1-1,6 новых заражений.

Летальность ковида также близка к испанке. По последним данным умирает 2,3% заболевших. У испанки этот показатель был 2,5%, а у свиного гриппа 0,4-0,6%.

Во время предыдущих вспышек коронавирусов летальность была гораздо выше, напомнила Наталья Пшеничная. Так, при SARS (атипичной пневмонии) в 2002-2003 гг. умирало 11%, или почти каждый десятый заболевший. А при MERS (Ближневосточном респираторном синдроме) в 2012 г. летальность достигала 36%, погибал минимум каждый третий

- У ковида летальность, как мы видим, значительно меньше, но тотальное распространение по всей планете позволило собрать гораздо больше человеческих жертв, - подчеркивает эксперт. По данным на понедельник, 24 мая, в мире 167 593 596 случаев заражения коронавирусом и 3 479 925 погибших.

Чтобы снизить риск заболеть, нужно вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РИНОВИРУС ПОДАВЛЯЕТ «КОРОНУ»

Что будет дальше? Исследователи строят различные математические модели.

- По ним видно: если мы будем соблюдать меры предосторожности (ношение масок в людных местах, мытье рук, применение антисептиков) и активно вакцинироваться, то в дальнейшем нас ожидают лишь небольшие подъемы заболеваемости. Они будут связаны с традиционным ежегодным сезонным ростом распространения респираторных вирусных инфекций (конец осени, начало весны. - Ред.), - поясняет Наталья Пшеничная.

В целом еще полгода-год в мире сохранится неспокойная ситуация в отношении коронавирусной инфекции, отметила эксперт.

«При этом Россия выглядит лучше, чем многие другие страны»: по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения наша страна занимает 72-е место, а по уровню смертности на 100 тыс. населения - 60-е место.

Кстати, если говорить о сезонных простудах, то ученые обнаружили несколько очень интересных особенностей взаимодействия «короны» и возбудителей других ОРВИ:

- риновирусы подавляют репликацию (размножение вирусных частиц) коронавируса. В лабораторном опыте в культуры клеток запускали сначала риновирус, потом коронавирус и наоборот. В обоих случаях возбудитель самых банальных простуд с насморком мешал размножению SARS-CoV-2. Пока из этого эксперимента не делается практических выводов для людей в повседневной жизни, однако исследователи взяли такое наблюдение себе на заметку;

- у детей обнаружился довольно долговременный иммунитет к сезонным коронавирусам. Это собратья нынешнего SARS-CoV-2, которые вызывают, как правило, легкие простуды.

«Выяснилось, что уровень нейтрализующих антител к сезонным коронавирусам со временем ослабевает. Однако иммунитет, который значительно снижает тяжесть инфекции - скорее всего, речь идет о клеточном иммунитете, остается длительным», - рассказала доктор Пшеничная. Если экстраполировать эту ситуацию на нынешний коронавирус, то, скорее всего, после знакомства с ним нашей иммунной системы (желательно благодаря вакцинации, а не заражению) благодаря тренировке клеточной памяти ковид может стать не более опасным, чем сезонная коронавирусная инфекция (читай, банальная простуда).

Ношение масок поможет распространению коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БУДЬ В КУРСЕ

И все-таки они защищают

- Пока у нас не сформировался коллективный иммунитет, решающую роль в сдерживании распространения инфекции продолжают играть так называемые меры неспецифической профилактики, - говорит Наталья Пшеничная. - Несмотря на споры, большинство исследований доказывает: такие меры работают.

В частности, установлено, что:

- защита глаз снижает риск заражения в 3 раза (в идеале - специальные очки либо щиток или, как минимум, обычные очки);

- социальная дистанция и ношение масок снижают риск заражения в 5-6 раз, а если их надевают и больной, и здоровые окружающие, то степень защиты еще выше.

Крупное американское исследование в нескольких округах штата Теннеси показало: там, где жители практически игнорировали масочный режим, заболеваемость выросла в 200 раз, подчеркнула профессор Пшеничная.

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Постковид бьет по мозгу: от инсульта до деменции

COVID-19 очень коварная инфекция. И чем дальше, тем больше появляется данных об опасных последствиях болезни, перенесенной даже в легкой форме.

- Рецепторы к коронавирусу есть во многих органах и тканях нашего организма, - пояснила Наталья Пшеничная. - Поэтому он может активно размножаться и в клетках сердечной мышцы, и в почках, и в плаценте, что грозит в некоторых случаях невынашиванием беременности. Поражается и центральная нервная система. Проявлений этого известно уже, к сожалению, много, в том числе энцефалиты (воспаление оболочки мозга), инсульты, снижение памяти, ухудшение концентрации внимания, снижение скорости реакций, депрессивноподобные состояния.

Кстати, в феврале этого года ученые Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке (Нидерланды) опубликовали тревожные результаты исследования на восьми обезьянах. Выяснилось, что у приматов, зараженных коронавирусом, в ряде случаев развилось острое воспаление мозга. А также образовались белковые клубки (тельца Леви), которые обычно встречаются при болезни Паркинсона и некоторых формах старческого слабоумия. Авторы эксперимента отметили, что точный механизм воздействия коронавируса на мозг пока определить все же не удается. Требуются дальнейшие исследования.

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