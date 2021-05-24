Профессор Наталья Пшеничная: «Неспокойная ситуация с коронавирусом продлится полгода-год»

COVID-19 пока не собирается отступать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В эти дни в Москве проходит XIII ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. «Большие загадки маленького вируса – история о том, как был прожит 2020 год, и что нам делать дальше» - назвала свой доклад один из ведущих специалистов по ковиду, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. Мы выбрали самые интересные фрагменты из выступления эксперта.
Сейчас известно уже немало мутаций коронавируса, самыми значимыми ВОЗ считает появление британского, бразильского, южноафриканского и индийского вариантов SARS-CoV-2. Изначально все они вызывали серьезную тревогу. Однако дальнейшие исследования подтвердили народную мудрость о том, что у страха глаза велики, рассказала профессор Пшеничная.
- Последние данные опровергают повышенную контагиозность (заразность. - Ред.) британского штамма. Все-таки, как оказалось, рост числа заболевших был связан в большей степени с нарушениями противоэпидемического режима (то есть несоблюдением санитарных мер). Бразильский вариант, который «обвинялся» в уходе от иммунитета переболевших и вакцинированных, действительно демонстрирует реинфекцию (повторные заражения. - Ред.), но это крайне редкие случаи. Они связаны с особенностями иммунной системы некоторых людей.
Южноафриканский и индийский штаммы тоже подозревались в способности обойти иммунный ответ и устроить повторные заражения, но и эта угроза, судя по всему, сильно преувеличена, отметила Наталья Пшеничная.
- Буквально на днях в Великобритании была подтверждена эффективность всех существующих вакцин в отношении самых разнообразных мутантов коронавируса. Поэтому пока что поводов для сильных опасений нет. Но мы продолжаем пристально наблюдать за происходящими мутациями.
В любом случае вакцинироваться от ковида нужно не откладывая, напоминают эксперты. С одной стороны, потому что любой из существующих штаммов может нанести фатальный удар по организму (см. далее о постковиде). С другой стороны, чем больше будет заражений из-за низкого охвата вакцинацией, тем выше риск появления новых мутаций, которые могут оказаться опаснее нынешних.
Сейчас известно уже немало мутаций коронавируса во многих странах мира.
Фото: REUTERS
Продолжая исследовать новый коронавирус, ученые сравнивают его с другими виновниками эпидемий.
- Репродуктивное число нового коронавируса (то есть количество людей, которых заражает один больной. - Ред.) в начале пандемии было сопоставимо с испанкой: от 2,5 до 5,5 случаев передачи инфекции от одного человека, - рассказала Пшеничная. - При этом SARS-CoV-2 оказался гораздо заразнее последнего пандемического штамма гриппа, накрывшего мир в 2009 году. Во время той эпидемии свиного гриппа на одного больного приходилось 1,1-1,6 новых заражений.
Летальность ковида также близка к испанке. По последним данным умирает 2,3% заболевших. У испанки этот показатель был 2,5%, а у свиного гриппа 0,4-0,6%.
Во время предыдущих вспышек коронавирусов летальность была гораздо выше, напомнила Наталья Пшеничная. Так, при SARS (атипичной пневмонии) в 2002-2003 гг. умирало 11%, или почти каждый десятый заболевший. А при MERS (Ближневосточном респираторном синдроме) в 2012 г. летальность достигала 36%, погибал минимум каждый третий
- У ковида летальность, как мы видим, значительно меньше, но тотальное распространение по всей планете позволило собрать гораздо больше человеческих жертв, - подчеркивает эксперт. По данным на понедельник, 24 мая, в мире 167 593 596 случаев заражения коронавирусом и 3 479 925 погибших.
Чтобы снизить риск заболеть, нужно вакцинироваться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Что будет дальше? Исследователи строят различные математические модели.
- По ним видно: если мы будем соблюдать меры предосторожности (ношение масок в людных местах, мытье рук, применение антисептиков) и активно вакцинироваться, то в дальнейшем нас ожидают лишь небольшие подъемы заболеваемости. Они будут связаны с традиционным ежегодным сезонным ростом распространения респираторных вирусных инфекций (конец осени, начало весны. - Ред.), - поясняет Наталья Пшеничная.
В целом еще полгода-год в мире сохранится неспокойная ситуация в отношении коронавирусной инфекции, отметила эксперт.
«При этом Россия выглядит лучше, чем многие другие страны»: по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения наша страна занимает 72-е место, а по уровню смертности на 100 тыс. населения - 60-е место.
Кстати, если говорить о сезонных простудах, то ученые обнаружили несколько очень интересных особенностей взаимодействия «короны» и возбудителей других ОРВИ:
- риновирусы подавляют репликацию (размножение вирусных частиц) коронавируса. В лабораторном опыте в культуры клеток запускали сначала риновирус, потом коронавирус и наоборот. В обоих случаях возбудитель самых банальных простуд с насморком мешал размножению SARS-CoV-2. Пока из этого эксперимента не делается практических выводов для людей в повседневной жизни, однако исследователи взяли такое наблюдение себе на заметку;
- у детей обнаружился довольно долговременный иммунитет к сезонным коронавирусам. Это собратья нынешнего SARS-CoV-2, которые вызывают, как правило, легкие простуды.
«Выяснилось, что уровень нейтрализующих антител к сезонным коронавирусам со временем ослабевает. Однако иммунитет, который значительно снижает тяжесть инфекции - скорее всего, речь идет о клеточном иммунитете, остается длительным», - рассказала доктор Пшеничная. Если экстраполировать эту ситуацию на нынешний коронавирус, то, скорее всего, после знакомства с ним нашей иммунной системы (желательно благодаря вакцинации, а не заражению) благодаря тренировке клеточной памяти ковид может стать не более опасным, чем сезонная коронавирусная инфекция (читай, банальная простуда).
Ношение масок поможет распространению коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
И все-таки они защищают
- Пока у нас не сформировался коллективный иммунитет, решающую роль в сдерживании распространения инфекции продолжают играть так называемые меры неспецифической профилактики, - говорит Наталья Пшеничная. - Несмотря на споры, большинство исследований доказывает: такие меры работают.
В частности, установлено, что:
- защита глаз снижает риск заражения в 3 раза (в идеале - специальные очки либо щиток или, как минимум, обычные очки);
- социальная дистанция и ношение масок снижают риск заражения в 5-6 раз, а если их надевают и больной, и здоровые окружающие, то степень защиты еще выше.
Крупное американское исследование в нескольких округах штата Теннеси показало: там, где жители практически игнорировали масочный режим, заболеваемость выросла в 200 раз, подчеркнула профессор Пшеничная.
Постковид бьет по мозгу: от инсульта до деменции
COVID-19 очень коварная инфекция. И чем дальше, тем больше появляется данных об опасных последствиях болезни, перенесенной даже в легкой форме.
- Рецепторы к коронавирусу есть во многих органах и тканях нашего организма, - пояснила Наталья Пшеничная. - Поэтому он может активно размножаться и в клетках сердечной мышцы, и в почках, и в плаценте, что грозит в некоторых случаях невынашиванием беременности. Поражается и центральная нервная система. Проявлений этого известно уже, к сожалению, много, в том числе энцефалиты (воспаление оболочки мозга), инсульты, снижение памяти, ухудшение концентрации внимания, снижение скорости реакций, депрессивноподобные состояния.
Кстати, в феврале этого года ученые Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке (Нидерланды) опубликовали тревожные результаты исследования на восьми обезьянах. Выяснилось, что у приматов, зараженных коронавирусом, в ряде случаев развилось острое воспаление мозга. А также образовались белковые клубки (тельца Леви), которые обычно встречаются при болезни Паркинсона и некоторых формах старческого слабоумия. Авторы эксперимента отметили, что точный механизм воздействия коронавируса на мозг пока определить все же не удается. Требуются дальнейшие исследования.
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