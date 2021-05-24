Вера Брежнева и фонд «Доброделы» собрали миллион рублей для детей с онкологией

Собрать деньги для детей с онкологическими заболеваниями помогла певица Вера Брежнева. Фото: Иван ШЕНЕЦ.

Более миллиона рублей собрал фонд «Добродел» для детей с онкологическими заболеваниям. Деньги были выручены от продажи билетов на благотворительный обед с участием певицы Веры Брежневой, который прошел 21 мая в петербургском ресторане «Volga-Volga». Организаторами мероприятия выступили меценаты Жаннет и Вадим Лапины.

- Самое главное в благотворительности - это возможность делиться, - рассказала гостям обеда Вера Брежнева. - Можно поделиться улыбкой, хорошим настроением, поднять его другому человеку, а можно поделиться финансово. Я люблю делиться как и все собравшиеся, поэтому сегодня мы на одной волне.

Во время благотворительного обеда с участием звезды организаторы выручили более миллиона рублей. Фото: Иван ШЕНЕЦ.

Собранные во время мероприятия средства благотворительный фонд «Добродел» направит на реализацию проекта «Дом добра». Проект помогает со временным жильем детям с онкологическими заболеваниями, приезжающими на лечение в Санкт-Петербург из других регионов России. На вырученные деньги в будущем «доме добра» сделают ремонт, купят необходимую мебель и бытовую технику. Уже осенью в нем смогут поселиться первые жильцы – юные пациенты и их родители.

Основатель фонда «Доброделы» Полина Тумашик поблагодарила всех неравнодушных людей, внесших свой вклад в проект «Дом добра». По ее словам, временное жилье – это реальная помощь для родителей, чьи дети проходят лечение от онкологии.

- Как правило, у таких семей нет финансовой возможности оплачивать съемное жилье, - отметила Полина Тумашик. - А бывает и так, что детей неожиданно просят покинуть на какой-то срок больницу. Оказавшись в незнакомом городе, для мамы и ребёнка поиск жилья становится стрессом, а наш дом решит эту проблему. Благодарим попечителей фонда Веронику Плеханову и Ирину Адрову за помощь в организации обеда.

Собранные средства благотворительный фонд «Добродел» направит на реализацию проекта «Дом добра». Фото: Иван ШЕНЕЦ.

Планируется, что за год в такой квартире смогут поселиться до 100 семей. Полина Тумашик выразила надежду, что в будущем такие «Дома добра» появятся и для детей с другими серьезными диагнозами.

Фонд «Доброделы» опекает 47 социальных учреждений, помогая детям, инвалидам, пожилым, многодетным, малоимущим семьям и людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Фонд оказывает вещевую и гуманитарную поддержку, а также проводит творческие мероприятия и реализует проекты в сфере благотворительности.