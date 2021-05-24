В Норвегии поймали кита-«русского шпиона» и не знают, что с ним делать

На белухе была закреплена телекамера. Фото: официальная страница Управления морской службы рыбного хозяйства на facebook

ВСТРЕЧА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Отправляясь на рыбалку, всегда надеешься поймать рыбу побольше. Но так, как норвежцу Йоару Хестену, везет только раз в жизни - да и то не каждому. Апрельским утром 2019-го мужчина отправился порыбачить у островов на самом севере Норвегии. Места и здешнюю живность он знает отлично: не раз выходил в море на рыбацкой лодке. Так что, когда в его весло буквально уткнулся кит-белуха, Йоар сразу понял, что тут что-то не так.

Во-первых, дикие животные обычно не подплывают к людям вплотную. А этот не возражал даже, чтобы его погладили. А во-вторых, тело животного плотно опоясывали два ремня.

То ли из любопытства, то ли из китолюбия Йоар влез в гидрокостюм и отправился на помощь своему новому другу. На лодку рыбак вернулся уже с целой связкой ремней, на которой было крепление для камеры. Откуда приплыла белуха, гадать не пришлось: на застежке было подписано, что снаряжение из Санкт-Петербурга, «Equipment St. Petersburg». Так что делом занялась норвежская разведка.

По старой европейской традиции, во всем обвинили Россию. Дескать, натренировали животное шпионить, поэтому оно к людям и ластится. Да, до границы с нашей страной отсюда совсем недалеко, наши военные действительно экспериментируют с дрессировкой морских млекопитающих, а на креплении на экшн-камеры написано про Петербург. Только вот тренировочный центр для дельфинов расположен «чуть» южнее - в Крыму, а Петербург есть не только в России. Но и, например, в американском штате Флорида - как раз на побережье Атлантики. И славится этот их Питер... своими дельфинариями.

Не поэтому ли норвежский найденыш так и льнет к людям и приносит назад предмет, брошенный для него в воду?

Но слава «русского кита-шпиона» шла впереди фактов, и норвежцы быстренько нарекли хвостатого спецагента в честь президента России Валдимиром. И нет, они не перепутали буквы, просто слили имя со словом «ваал» – так по-норвежски будет кит.

И вот, когда все ярлыки были навешаны, перед норвежцами встал вопрос: что делать с Валдимиром? Над ответом они бьются до сих пор.

БЕЛУХУ ИСПОРТИЛ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Первое время кит не мог добыть себе еду и постоянно тянулся к людям. Так что его поселили в гавани у небольшого городка Хаммерфест, а тем временем государственное Управление рыболовства писало целую программу, посвященную наблюдениям и социализации Валдимира.

Через пару месяцев гость освоился и стал сам охотиться на мелкую рыбу. Тут-то норвежские экологи и попытались с ним распрощаться. Но вместо того, чтобы отправиться в родную Флориду, Валдимир остался в холодных заполярных водах. Будучи общительным китом, он запросто мог увязаться за лодкой и подплыть очень близко. А там можно и вод винт угодить, и в сетях запутаться, а то и на невменяемых туристов напороться - тогда они еще были.

- Я думала, история кончится за неделю. Но время шло, а для кита так никто ничего и не делал, - ворчала американская сценаристка и режиссер Реджина Кросби, которая планировала снять фильм про Валдимира и прибыла в Норвегию в ожидании хэппи-энда.

Скоро к ней присоединились другие активисты, и появилась ассоциация OneWhale. Защитники животных утверждают, что Валдимиру жить в дикой природе опасно. Они выступали и против того, чтобы белуху держали в неволе. Не хотели помогать норвежцам и ни в одном из Санкт-Петербургов: Валдимира так никто и не признал за своего.

Решить проблему должен был супергерой мира морских млекопитающих - американский активист Рик О'Барри, который не раз повторял: «Если кит попадает в беду, у меня звонит телефон». Он прилетел в Норвегию в июле 2020 года. Сразу понял, что белухе и правда нужна помощь: на ките была рана - скорее всего, от корабля. Он посоветовал переместить животное во фьорд - глубокий и узкий залив с высокими скалистыми берегами, которыми славится Норвегия.

OneWhale предложили взять неиспользуемый фьорд и создать большой заповедник для морских животных. Но идею все-таки одобрили не все. Наконец-то проснулись сами норвежцы!

Биолог Ауден Рикардсен осмотрел Валдимира и возмутился, что тот питается лососем на рыбных фермах (сейчас мы немого позавидовали). А еще добавил, что держать кита в закрытом фьорде - «совсем не по-норвежски». Представитель Управления рыболовства считает, что кита стоит оставить в покое.

Валдимир пока живет на рыбной ферме, где и кормится. А еще выплывает и играет с редкими туристами: он продолжает доверять людям.

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