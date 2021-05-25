Анекдоты: Бабушка из деревни может передать внукам маслице, сметанку, малинку, курочку! А бабушка из города - только привет

- А ты меня не боишься, когда я без косметики?

- Если уж быть честным, Алена, то я тебя и с косметикой побаиваюсь!

* * *

Лайфхак. Повешенная на дверь кабинета записка «Буду через 5 минут» поможет вам уйти в отпуск на 3 дня раньше.

* * *

В любом крупном торговом центре, помимо комнат для детей, должно быть оборудовано специальное место, где можно оставить мужа, чтобы он не ныл.

* * *

- Он плохой врач.

- С чего ты решил?

- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк.

* * *

Специально держу в квартире полный архив «Дома-2» на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым…

* * *

В свое время мы на переменах кидались мокрой тряпкой. Скажите, сейчас для этого есть специальное приложение под айфон?

* * *

- Папа, а давай купим шалав!

- Купим, сынок, только это лаваш называется.

* * *

В Голливуде сняли политкорректный ремейк сказки «Колобок». Там Колобок ржаной и кубической формы.

* * *

После нескольких неудачных экспериментов Илон Маск отказался от идеи создания беспилотных пешеходов.

* * *

- Петрович, тебя начальник вызывает.

- Так я же только что от него!

- Теперь - на дуэль.

* * *

Говорят, однажды во время проведения в колхозе конкурса двойников Аллы Пугачевой в нем тайно приняла участие настоящая Алла Пугачева. Но победила в конкурсе все равно жена председателя.

* * *

- Пакетик надо? Наклейки собираете? Баллы копите? Карта есть наша?

- Да блин! Просто продайте хлеб!!!

* * *

- У вас завышенная самооценка.

- Вы так говорите, будто я виноват в том, что я лучше вас.

* * *

- Мама, а что делает аист после того, как принесет ребенка?

- Лежит на диване, смотрит телевизор, пьет пиво и жрет!

* * *

«Кроме надбавки за вредность, прошу доплачивать мне также за жадность и наглость!»