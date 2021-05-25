Анекдоты: Бабушка из деревни может передать внукам маслице, сметанку, малинку, курочку! А бабушка из города - только привет

- А ты меня не боишься, когда я без косметики?
- Если уж быть честным, Алена, то я тебя и с косметикой побаиваюсь!
* * *
Лайфхак. Повешенная на дверь кабинета записка «Буду через 5 минут» поможет вам уйти в отпуск на 3 дня раньше.
* * *
В любом крупном торговом центре, помимо комнат для детей, должно быть оборудовано специальное место, где можно оставить мужа, чтобы он не ныл.
* * *
- Он плохой врач.
- С чего ты решил?
- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк.
* * *
Специально держу в квартире полный архив «Дома-2» на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым…
* * *
В свое время мы на переменах кидались мокрой тряпкой. Скажите, сейчас для этого есть специальное приложение под айфон?
* * *
- Папа, а давай купим шалав!
- Купим, сынок, только это лаваш называется.
* * *
В Голливуде сняли политкорректный ремейк сказки «Колобок». Там Колобок ржаной и кубической формы.
* * *
После нескольких неудачных экспериментов Илон Маск отказался от идеи создания беспилотных пешеходов.
* * *
- Петрович, тебя начальник вызывает.
- Так я же только что от него!
- Теперь - на дуэль.
* * *
Говорят, однажды во время проведения в колхозе конкурса двойников Аллы Пугачевой в нем тайно приняла участие настоящая Алла Пугачева. Но победила в конкурсе все равно жена председателя.
* * *
- Пакетик надо? Наклейки собираете? Баллы копите? Карта есть наша?
- Да блин! Просто продайте хлеб!!!
* * *
- У вас завышенная самооценка.
- Вы так говорите, будто я виноват в том, что я лучше вас.
* * *
- Мама, а что делает аист после того, как принесет ребенка?
- Лежит на диване, смотрит телевизор, пьет пиво и жрет!
* * *
«Кроме надбавки за вредность, прошу доплачивать мне также за жадность и наглость!»