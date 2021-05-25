Год со смерти Джорджа Флойда: Как из рецидивиста слепили образ «гигантского ангела»

Мать и дочь позируют перед фреской Джорджа Флойда в преддверии годовщины смерти Флойда в Хьюстоне. Фото: REUTERS

В августе 2007 года к дому Арасели Энрикес в Хьюстоне подошел чернокожий мужчина двухметрового роста и постучался в дверь. Вместе с Араселью в доме находились двое ее детей. Одному было семь лет, другому — один год. Кроме того, она была беременна. Мужчина представился водопроводчиком, поэтому хозяйка его впустила.

В дом ворвались пять человек. Большой негр приставил пистолет к животу Арасели и потребовал деньги и наркотики. Женщина ответила, что у нее ничего нет, и стала звать на помощь. Ее ударили пистолетом по лицу, чтобы она замолчала. Грабители быстро обыскали шкафы в комнатах и на кухне, но ничего не нашли. Они поняли, что ошиблись адресом.

Бандиты выбежали из дома, сели в черный «Форд» и уехали. Соседи записали номер машины. Три месяца спустя полиция остановила этот «Форд». За рулем сидел мощный негр по имени Джордж Флойд.

Джордж Флойд, которого почитают как святого, был жестоким рецидивистом. Фото: REUTERS

Он сначала все отрицал, но ему светило тюремное заключение сроком до 40 лет, и не было никакой гарантии, что суд присяжных его оправдает. В конце концов в 2009 году была достигнута внесудебная договоренность о признании вины в обмен на пятилетний срок. В январе 2013-го его освободили досрочно.

Вся жизнь Джорджа Флойда — это трагедия маленького человека двухметрового роста без образования, без силы воли и без царя в голове. В молодости он играл в баскетбол и американский футбол, подавал надежды. Получил спортивную стипендию в колледже во Флориде, потом перешел в университет в Техасе.

Но спортивной звезды из него не получилось. И учиться он особо не хотел. Проведя в университете всего год, бросил и науки, и спорт. Занялся наркотиками. В период с 1997 по 2005 год Флойда сажали восемь раз: за воровство, за наркотики, за другие мелкие преступления. А в 2007 году он ограбил беременную Арасель Энрикес.

Убийство Флойда полицейскими при задержании стало причиной волны протестов по всей Америке. Фото: REUTERS

Люди, сумевшие изменить свою жизнь, очень похожую на жизнь Джорджа Флойда, рассказывали ему, что далеко на севере, в штате Миннесота, есть программы помощи наркоманам. В феврале 2017 года он решил перебраться туда. В Миннеаполисе, самом крупном городе Миннесоты, Джордж Флойд записался в программу под названием «Поворотный момент». Сначала все шло хорошо. Нашел себе работу, завязал с наркотиками. Но повторилась старая история — не хватило упорства, силы воли.

Вечером 25 мая 2020 года к магазину «Кап Фудс» в южной части Миннеаполиса подъехал синий «Мерседес», за рулем которого сидел Джордж Флойд. В машине также находился его чернокожий приятель Морис Холл. Ранее Холл отсидел четыре года за ограбление.

На плакате написано: "Мы это будущее" Фото: REUTERS

Флойд и Холл пошли в «Кап Фудс», чтобы купить сигарет. Чернокожий продавец заметил, что Джордж Флойд явно под наркотой. Флойд расплатился за сигареты 20-долларовой купюрой, после чего вместе с Холлом вернулся к машине.

Вскоре к ним подошел продавец и сказал, что купюра фальшивая, и предложил им вернуть сигареты или заплатить настоящими деньгами. Флойд и Холл сигареты не отдали и платить по-честному отказались. Менеджер магазина решил вызвать полицию.

О дальнейших событиях знает весь мир. Приехала полиция, Джорджа Флойда стали запихивать в патрульную машину. Он упирался, жаловался на то, что не может дышать. Есть мнение, что он говорил это для того, чтобы его отвезли в больницу, а не в полицейский участок.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в непредумышленном убийстве Флойда. Фото: REUTERS

Флойда вытащили из машины, чтобы успокоить. Положили на асфальт. Белый полицейский Дерек Шовин надавил ему на шею коленом и продержал в таком состоянии девять минут и 29 секунд. Флойд умер. 20 апреля 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве Флойда.

Эта трагедия вызвала волну протестов в США и в других странах. Образ Джорджа Флойда приобрел мученический статус, его называли жертвой расизма и даже «гигантским ангелом». Рисовали с белыми крылышками за спиной.

Однако многие наблюдатели указывают на то, что в действиях Шовина не было расизма. А некоторые чернокожие комментаторы отмечают, что наркоман и уголовник Флойд вряд ли может служить примером для афроамериканцев.

Больше материалов в телеграм-канале автора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США проходят акции памяти Джорджа Флойда: грабителя, наркомана и иконы BLM

Год назад афроамериканец погиб во время полицейского задержания (подробности)