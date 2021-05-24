Что произошло после поражения России от Словакии 1:3 на ЧМ-2021 по хоккею

Россия проиграла Словакии 1:3 на ЧМ-2021 по хоккею в Латвии. Фото: REUTERS

После двух побед на старте чемпионата мира по хоккею сборная России не смогла обыграть Словакию. Этот соперник уже давно на многих турнирах довольно неудобен для нашей команды, что подтвердилось в третьем поединке ЧМ-2021 для команды Валерия Брагина. Россия уступила со счетом 1:3 сборной Словакии. Что произошло после матча и как прокомментировали итоги поединка наши парни - в материале "КП".

Тренер нашей сборной Валерий Брагин, подводя итоги поединка, сказал что ничего особенного, собственно, в успехе словаков не видит:

- Противник выиграл только за счет хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Теперь знаем, что без полной самоотдачи никого на этом турнире не обыграть, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Российская сборная ограничилась одним голом в ворота Словакии в матче ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Сегодня стало известно, что для сборной России освободились часть хоккеистов из НХЛ. И по поводу возможного пополнения нашей команды новыми игроками Валерий Брагин отметил:

- Пока не приняли окончательного решения по заявке. Будем думать. Что касается вопроса про игроков НХЛ, то ответить сложно — зависит от того, когда они прилетят в Ригу. Если завтра, то возможно сыграют концовку группового этапа, - говорит наш тренер, добавляя, что даже после "закрытия" заявки, уверен, хоккеисты останутся в расположении команды.

Но все-таки, говоря о проигранном поединке против Словакии, Брагин сказал, что все доволен отдельными моментами:

- Старались переломить ситуацию, но не получилось. Это хороший урок для тренерского штаба — как готовить команду. В дальнейшем мы таких ошибок не допустим.

Словаки отпраздновали третью победу на чемпионате мира в Латвии. Фото: REUTERS

Форвард российской команды Владислав Каменев после неудачи в матче со Словаками сказал прямо, почему проиграли наши в третьем поединке чемпионата мира:

- Наверное, недонастроились, вышли расхлябанные. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать свои моменты, хотя было достаточно возможностей.

А вот защитник Иван Проворов сказал о том, какой вывод сделал из этого поединка:

- Играть надо с первых минут. На этом чемпионате мира все команды хорошо начинают, поэтому и мы должны быть всегда активны. Допускать меньше потерь в средней зоне, проще играть в чужой. Иногда в атаке полезнее простой перепас, активный трафик перед вратарем, доставка шайбы на пятачок. Не нужно пытаться забивать только красивые голы, можно просто набросить на ворота и добить в сетку. Сборная сделает правильные выводы и к следующей игре подойдет готовой, - сказал хоккеист сборной России.

Следующие матчи у сборной России опять пройдут в "парном" режиме. 26 мая 2021 года - встреча с Данией, а спустя сутки - против Швейцарии. Оба поединка начнутся в 16:15 по московскому времени.