Откровения вебкам-модели: Меня просили полаять на камеру и полизать коленку

Покупатель всегда прав, а значит, девушка должна показать ему то, что он хочет. Если тот заплатит, конечно. Фото: Shutterstock

Девушка с невинным личиком Лолиты по-детски приплясывает по другую сторону экрана. На голове скачут веселые хвостики. На малышке - одни кружевные трусики.

- Упс, - говорит она, роняя на пол качающийся на пальце лифчик.

В соседних окошках - негритянка забавляется с мыльными пузырями, обнаженная азиатка лежит на кровати с книгой, пожилая дама в одном исподнем вяжет перед камерой.

В параллельной «мужской» вкладке творится то же самое, только здесь главные герои - обнаженные мужчины всех возрастов. Это мир вебкама, который по популярности сейчас не уступает порно-индустрии. Специальные сайты дают возможность любому человеку транслировать видео в сеть. Показывать миру можно что угодно, хоть Пушкина вслух читай. Но, конечно, подавляющее большинство вебкамщиков промышляет в диапазоне от легкой эротики до жесткого порно в режиме реального времени.

Делается это не от любви к «искусству»: модели просят деньги за определенные действия или за уединение в приватном стриме (то есть трансляции только для одного человека), где и происходит все самое пикантное.

«КП» публикует откровения девушки, которая полтора года проработала в вебкам-индустрии.

ПОДРАБОТКА. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

- Меня предупреждали: если идешь в вебкам, будь готова, что об этом узнают друзья и родные. Я решила, что меня пронесет, - рассказывает 21-летняя Кристина.

Девушка родилась в Харькове. В 12 лет начала встречаться с мальчиками, в 13 - первый секс. Компания была под стать: мальчишки-старшеклассники, вписки, алкоголь. И ведь не спишешь все это на «сложную жизненную ситуацию»: девочка росла в полной семье, у отца свой бизнес, мать-домохозяйка воспитывает двух дочек.

- После медколледжа я начала работать в фитнес-клубе тренером. Но зарплата была такая маленькая, что о съемной квартире я даже не мечтала, поэтому жила с родителями, - продолжает девушка. - Я завидовала девчонкам, которые не считают денег, покупают новую одежду, ходят по кальянным с подругами, ездят на море.

Однажды, вскоре после совершеннолетия девушки, подруга рассказала Кристине, что можно заработать легкие деньги, не отвлекаясь от основной работы. «Делать ничего не надо: сиди и улыбайся на камеру». Вот эта фраза про «сиди и улыбайся» может занять высокое место в рейтинге самых лживых обещаний на свете. Но девушка решила попробовать.

Подруга привела Кристину в полуподвальный офис в центре города. На входе стояли два качка-охранника. Администратор проверила паспорт, записала все данные и отвела в отдельную комнату, заявив: «Сиди перед камерой и улыбайся. Главное - клиента, сидящего по ту сторону экрана, надо соблазнить».

Комната, в которой работает модель, оборудована компьютером, веб-камерой, кроватью или диваном. Фото: Shutterstock

БАТУТ И ШЕСТ - ПО ЗАПРОСУ

- Таких студий тысячи. У каждой своя «крыша», которая решает проблемы с полицией, - говорит Кристина.

Конечно, можно «работать» и напрямую, но это был не вариант для Кристины. Как крутить голой пятой точкой перед камерой, когда делишь комнату с сестрой, а на кухне гремит кастрюлями мама?

В обмен на часть прибыли содержатели таких «малин» предоставляют девушкам «средства производства». Каждая комната, в которой работает модель, оборудована компьютером, веб-камерой, кроватью или диваном. Некоторые девочки, кто занимается пол-дэнсом (танцами на шесте), просят администраторов установить им шест.

- Одна попросила купить для нее батут, мол, клиенты хотят, - добавляет Кристина. - Самые странные просьбы от мембров (зрителей. - Ред.): полаять, попрыгать как зайчик, скосить глаза и высунуть язык и полизать коленку.

Все девочки работают под никами. Даже имен тех, кто трудится за стенкой, могли не знать.

- Девочкам запрещено давать клиентам свои данные. Но те все равно выспрашивают. Самая любимая разводка: «Давай я на твою карту скину деньги. Продиктуй». Этого делать нельзя: грозит большой штраф от администрации.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ

- Работа в вебкаме - заработок не стабильный, - предупреждает харьковчанка. - Деньги отдавали после каждой смены. Можно было заработать и 500 рублей, и 3 000. Обычно девочкам достается только 15 - 20% от того, что перечислили мемберы, остальное забирает студия. Но даже несмотря на это, в месяц удавалось заработать от 50 до 70 тысяч рублей. Бывают случаи, когда девочки зарабатывают в месяц и по 150 - 200 тысяч. Такие обычно ничем другим, кроме как вебкамом не занимаются.

Менеджеры студий уверяют, что вебкам совсем не про секс. Мол, главное - установить эмоциональную связь с мембером, мужикам ведь и поговорить надо, не только на голые задницы попялиться.

- Если клиент влюбился, считай, нашла золотую жилу, потому что он будет выполнять все свои капризы, - рассуждает Кристина. - Но с другой, мы работаем в основном на Запад. И как девчонка из провинции со своим английским уровня «читаю и перевожу со словарем» должна увлекать и соблазнять взрослого европейца? В некоторых студиях девочкам раздают специальные разговорники, но там в основном все про секс.

Кстати, Кристина уверяет, что сама ни разу не раздевалась перед камерой полностью.

Самые странные просьбы от мембров (зрителей. - Ред.): полаять, попрыгать как зайчик, скосить глаза и высунуть язык и полизать коленку. Фото: Shutterstock

«ОБО ВСЕМ РАССКАЖЕМ РОДИТЕЛЯМ»

Как ни поучали нашу героиню, что надо влюбить в себя мембера, все вышло наоборот.

- Мы долго переписывались с одним парнем из Питера. Он постоянно звал меня в приват, долго выпрашивал хоть какие-то контакты. В итоге я сдалась и дала ему номер своей карты. Он перевел деньги. После позвал в гости в Петербург, а я взяла и поехала, - признается девушка.

Что было в Питере, Кристина не рассказывает, но понятно, что личное знакомство не заладилось.

А после этого начался ад.

- Мои данные и фото слили в местную группу в соцсетях, где раскрывали имена девушек-вебкамщиц. Обзывали продажной тварью. Начали угрожать, что все расскажут родителям, если я не заплачу. В итоге я поменяла номер телефона, все страницы в соцсетях. И спустя год ушла из бизнеса.

ЛЕГЕНДА О КВАРТИРЕ И МАШИНЕ

- Кто поумнее, заработки не спускал, как я, а откладывал. Знаю пару, которая работала вместе в вебкаме, так они накопили на квартиру и машину. А я тратила деньги на шмотки, рестораны, почти каждый день с подружками ездила по барам и клубам, - признается девушка.

Кстати, многих вебкам-моделей греет легенда: мол, есть немало девушек, которые быстро заработали на все нужды, теперь бросили и живут припеваючи. Но заработать получается не у всех. Да и долго преследует страх разоблачения. Кристина очень боится, что о ее «подработке» узнают близкие в Харькове, где она и сейчас живет. В частности, папа. Он до сих пор помогает ей деньгами.

- У меня сейчас отношения, которыми я по-настоящему дорожу. Мой парень серьезно настроен, думает о семье. Уверена, если он узнает, чем я занималась, то уйдет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Работа вебкам-моделью и в целом вебкаминг является незаконной деятельностью в России. Обычно возбуждают дела по 242-й статье Уголовного кодекса («незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»), - поясняет «КП» адвокат Марина Дубровская. - Но есть особенность: доказать вину получится только в том случае, если на серверах организации найдут записи сеансов моделей и их клиентов. Но речь о стриминге, трансляции, то есть покупатель такого контента не получает файл с записью. А если их нет, то доказать противозаконную деятельность вебкам-студий практически невозможно. Поэтому подобного рода деятельность очень популярна.

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