Пять причин, почему у Руя Витори мало шансов на успех в «Спартаке»

Экс-тренер «Бенфики» Руй Витория возглавил «Спартак». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спартак» наконец официально объявил имя нового главного тренера команды. Сенсации не случилось. Супруге владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой с помощью своего бунта не удалось изменить решение Совет директоров. Экс-тренер «Бенфики» Руй Витория все-таки возглавил «Спартак». Контракт с португальцем заключен на два года. Но шансов, что новый главный продержится в команде так долго, немного. И вот пять причин почему.

1. Характер

«Спартак» успеха добивался с эмоциональными тренерами-харизматикам. Джикия как-то рассказывал историю про Карреру. Итальянец во время одной из установок схватил переводчика за горло со словами, что вот так надо поступать с соперниками - душить их до конца. Ребров рассказывал, как Тедеско в последнем туре в перерыве матча с «Ахматом» при счете 0:2 загнал команду в угол раздевалки и заявил: кто не верит в победу пусть прямо сейчас попросит замену, и «Спартак» спас игру.

Именно такие приемы работают в этой команде. Но 51-летний Руй Витория не такой. Он больше профессор, он преподаватель, он вряд ли будет яркими психологическими номерами мотивировать команду и так влюблять в себя игроков. А без таких встрясок «Спартак», похоже, не способен на подвиги.

2. Тактика

Португалец всегда играл с четырьмя защитниками. Его любимые схемы 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. А Тедеско выиграл «серебро» со схемой в три центральных игрока обороны. А когда попытался перестроиться на 4-3-3, «Спартак» потерялся. Когда Руй Витория будет пересобирать команду по своей схеме вообще непонятно. Он увидит игроков только в середине июня, и то далеко не всех, без футболистов сборных.

3. Задача

В следующем году «Спартаку» исполняется 100 лет. Боссы клуба уже озвучили, что главная цель в грядущем сезоне — чемпионство. То есть тренер, согласившийся прийти и сразу победить, либо не понимает, во что ввязывается, либо ему наплевать. И то и другое — не в плюс Рую Витории.

4. Давление

«Спартак» - такой клуб, где если ты не знаешь даже слова на русском языке, все равно обречен на постоянное внимание. И пав на ошибок особенно в такой год, здесь не дают. От Руя Витории ждут очень много накануне столетия клуба. После первой же ошибки все вокруг будут требовать голову португальца.

5. Зарема Салихова

Супруга владельца сама стала фактором, который может обрушить «Спартак» и его нового главного тренера. Салихова контролировала медиа-политику клуба, возможно, даже решала какие утечки давать из жизни команды и офиса клуба. Привлекательный образ «Спартака» последних месяцев — это, похоже, ее работа. Заиметь такого врага сразу же на пороге входа в «Спартак» - это большая неудача для Руя Витории. И первая его ошибка.

До бунта супруги Федуна у Руя Витории и так было не слишком много шансов завоевать «Спартак», а потом вместе с ним — и всю Премьер-лигу. После выступлений очень амбициозной и несомненно стремящейся к реваншу Царицы Заремы, их стало совсем мало. Так что букмекерским конторам пора делать линию, продержится ли португалец в Москве до зимы. Но если Руй Витория сможет даже в таких условиях побеждать, значит «Спартак» действительно нашел очень сильную фигуру.

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