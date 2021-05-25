Чем грозили супостату русские цари и президенты: «Дать по зубам» и «показать кузькину мать»

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущов на пресс-конференции в Париже. Фото: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA

После того, как Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» пообещал «выбить зубы» тем, кто хотел бы «откусить Сибирь» от нашей страны (фраза о том, что Россия несправедливо обладает Сибирью, действительно принадлежит одному из госсекретарей США. - Ред.), возник вопрос, а какими еще словами наши цари, госсекретари и президенты реагировали на внешние (и внутренние) вызовы - в разные века.

«Комсомолка» окунулась в источники и увидела: политес соблюдался далеко не всегда.

Грозные времена

Иван Грозный. Фото: wikimedia.org

Иван Грозный, увеличивший за время своего правления в XVI веке территорию государства в два раза, вынужден был регулярно общаться с послами и Востока, и Запада. Устав от критики своих жестких действий, он однажды заявил:

«Чтобы охотиться на зайцев, нужно множество псов, чтобы побеждать врагов - множество воинов».

Знал Грозный толк и в хитростях закулисной геополитики:

«Хочешь легко победить страну - начни кормить ее своей пищей».

А шведскому королю Юхану III русский царь писал:

«А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты не напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем».

Петра творенья

Петр I. Фото: wikimedia.org

Прорубавший выходы к морям в конце XVII и начале XVIII веков Петр I тоже за словом в карман не лез. Когда он начал строить корабли, скептики сомневались: такие деньжищи на ветер бросаются, а у страны и портов-то почти нет. Будущий император отвечал:

«Был бы флот, а гавани найдутся!»

И еще:

«Всякий правитель, который лишь войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

И новые гавани для России нашлись - после того, как потеснили турок на юге, а шведов на западе.

На ропот бояр, пугавшихся привлечения Петром в страну заграничных мастеров, он говорил:

«Русский тот, кто Россию любит и ей служит!»

А вороватых придворных предупреждал:

«Всякий, кто украдет из казны столько, сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет».

Пушки Екатерины

Екатерина Великая. Фото: wikimedia.org

Екатерина Великая просвещенной Европе запомнилась в том числе перепиской с Вольтером, а нам - емкими фразами, показывавшими ее отношение к окружению империи:

«Время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся».

А также:

«Без нашего позволения ни одна пушка в Европе выпалить не смела!»

В политических интригах императрица была искушена:

«Политика не больница. Кто слаб, того пятками вперед вытаскивают».

Бюрократию на дух не переносила:

«Нету ничего опаснее, чем захотеть на все сделать регламенты».

А вот о воровстве чиновников, в отличие от Петра, Екатерина говорила так:

«Меня обворовывают так же, как и других, но это хороший знак - есть что воровать».

Союзники Александра III

Александр III. Фото: wikimedia.org

Уже другому императору, Александру III, принадлежит фраза, которую у нас цитируют вот уже почти полтора века:

«Во всем свете у нас только два верных союзника: наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

Когда один из министров в Гатчине пытался настаивать, чтобы самодержец принял посла западной державы, император отмахнулся:«Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать».

Николаевский флаг

Николай I. Фото: wikimedia.org

Император Николай I, о котором в учебниках пишут как о ретрограде, на самом деле был вполне гибким правителем. Когда Россию начали обвинять в желании захватить Константинополь, он заявил:

«Моя страна столь обширна, что мне не нужны территориальные приобретения».

Но на сообщение о самовольном поднятии флага России в устье Амура капитаном Невельским император не только не прогневался, а благосклонно ответил так, что запомнилось на века, как наказ потомкам:

«Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен».

Сталин - об ответственности за ошибки

Иосиф Сталин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарищи по партии не считали Иосифа Сталина златоустом, но его фразы также цитируют до сих пор. В 1940-м, после советско-финской войны и за год до войны с Германией, Сталин обронил:

«У каждой ошибки есть имя и фамилия».

А 3 июля 1941 года в радиообращении к советскому народу вождь произнес (чуть раньше это же сказал и Молотов. - Ред.):

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

«Закопаем» от Хрущева

Никита Хрущев. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/ТАСС

Сменивший Сталина Никита Хрущев был человеком эмоциональным и нередко ошеломлял собеседников, в том числе западных. Так он ошарашил представителей США на выставке «Промышленная продукция США» в Сокольниках в июне 1959-го:

«Мы вам покажем кузькину мать! У нас средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия».

Не сдерживал он себя и в общении с заокеанскими дипломатами:

«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!»

Брюки от Брежнева

Леонид Брежнев. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

Генсек Леонид Брежнев чаще выдавал перлы о внутренней политике, вроде «экономика должна быть экономной», но случались у него и искрометные изречения «экспортного» характера. Вот лишь три из них:

«Наша армия является оплотом мира во всем мире».

«Они там что, в Израиле, нашу веру приняли? Почему они американцев хлебом-солью встречают?»

«Тэтчер пытается носить брюки Черчилля».

«Ху» по-горбачевски

Михаил Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый и последний Президент СССР Михаил Горбачев, разочаровавшись в Западе, произнес:

«Прямо скажем, рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый Запад. Да нету! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить».

Комментируя вторжение войск США в Ирак, уже в 2003 году, Михаил Сергеевич заявил:

«Америке тоже нужна своя Перестройка».

Но, пожалуй, самая главная фраза Горбачева была сказана им сразу после провала ГКЧП:

«Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле».

Ельцин и колени

Борис Ельцин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стилистика президента Бориса Ельцина была иной, но, между прочим, именно он впервые, еще на своей инаугурации 1991 года, произнес:

«Великая Россия поднимается с колен».

Правда, до реального подъема с колен при Борисе Николаевиче не дошло. Зато еще в 1992 году он отрезал:

«Черноморский флот был, есть и будет российским».

Может, что-то предвидел?

И еще Ельцин - автор фразы с угрожающим двойным смыслом:

«Мы будем уничтожать свое ядерное оружие вместе с Америкой...»

Гранит Медведева

Дмитрий Медведев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-президент России Дмитрий Медведев начал с крылатой фразы еще в своей предвыборной речи:

«Свобода лучше, чем несвобода».

А через год прозвучал уже вполне себе в духе русских императоров ответ чиновнику, рискнувшему дать «пояснение на реплику» Медведева:

«Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас, а все, что я говорю, - в граните отливается».

Но были и вполне программные изречения:

«Нам революции не нужны, мы свой лимит уже исчерпали в прошлом столетии».

И: «Мы никогда не будем просить отмены этих санкций. Сами придут и скажут: давайте наконец со всем этим покончим».

Тайга и Крым Путина

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но больше всего ярких цитат прозвучало от нынешнего президента Владимира Путина.

Вот какую реакцию весной 2005-го вызвали у президента территориальные притязания стран Балтии:

«Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши!»

На свой же вопрос школьнику «Где заканчивается граница России», Путин ответил:

«Границы России нигде не заканчиваются».

А на вопрос о возможности ядерного нападения на Россию Путин на Валдайском клубе произнес:

«Мы как жертва агрессии попадем в рай, а они просто сдохнут».

А еще от сегодняшнего президента страны в разное время мы слышали такие крылатые фразы:

«Российский флаг никому не может мешать».

«Кто нас обидит, тому в течение трех дней мало не покажется».

«Россия может подняться с колен и как следует огреть».

«Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: «Если драка неизбежна, бить надо первым».

«Медведь ни у кого ничего спрашивать не будет, тайги он своей не отдаст!»

«Россия не обязана выполнять условия извне. Пусть жену свою учат щи варить!»

«Мы готовы протянуть руку всем своим партнерам. Но предупреждаем: у нас длинные руки».

И, конечно же:

«Крым был и останется и русским! И украинским, и крымско-татарским. Но он никогда не будет бандеровским!»

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