"Комсомолка" вручила приз Василия Пескова фотографу-анималисту Сергею Жданову

Обладателем одного из призов Василия Пескова «Окно в природу» стал оренбургский фотохудожник-анималист Сергей Жданов.

Сегодня, в очередной день рождения «Комсомольской правды», законно вспомнить о тех, кого мы называем легендами газеты. В историческом разделе на сайте "КП" появился очерк о мастере героического жанра Геке Бочарове.

Леонид Репин, и сам живая легенда "КП" с 57-летним стажем работы в ней, вспомнил в сегодняшнем номере о нашем предвоенном и военном журналисте-летчике Леониде Коробове.

В блоге Клуба ветеранов "КП" опубликованы воспоминания Бориса Панкина, главреда "КП" 60-70-х годов, о начале его карьеры в середине 50-х в «Комсомолке» и главреде того времени Дмитрии Горюнове.Состоялось и еще событие, приуроченное ко дню рождения. Мы вручили приз Василия Пескова оренбургскому фотографу-анималисту Сергею Жданову, открытому в свое время Василием Михайловичем.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев знакомится с призом Василия Пескова «Окно в природу».

Приз Василия Пескова мы учредили в 2020 году, к 90-летию легендарного журналиста «Комсомольской правды», предназначая его тем, кто своей деятельностью вносит большой вклад в продолжение природоохранного и просветительского дела Василия Пескова и в сохранение памяти о нем. Сергей Жданов провел рядом с Мастером много времени в последние четыре года жизни Пескова: они вместе путешествовали, готовили к реализации проект восстановления мельницы в родовом аксаковском имении под Бугурусланом. Эти моменты общения позволили Жданову создать уникальную портретную галерею знаменитого журналиста и натуралиста. В день памяти Василия Михайловича, 12 августа прошлого года, в редакции «Комсомолки» прошел вернисаж подаренных газете 65 фотопортретов. Один из призов Василия Пескова и был предназначен Сергею Жданову. Но из-за пандемии вручить его тогда не удалось. А сегодня, спустя девять месяцев, это было сделано. Мы поздравляем коллегу с заслуженной наградой.

Один из портретов Василия Пескова работы Сергея Жданова

Приз Василия Пескова придумал журналист и тоже ветеран газеты Рамиль Фарзутдинов. В резной раме с наличником, символизирующей песковское «Окно в природу» , вставлена фотография, аутентичная оригиналу, напечатанная с авторского негатива в технике «мокрой» печати, то есть именно так, как печатал снимки сам Василий Михайлович в своей кабинке-лаборатории с красной лампочкой, фотоувеличителем, ванночками с проявителем и закрепителем. Можно сказать, своим призом и сам Василий Песков присутствует сегодня на дне рождения родной газеты, которой он отдал 60 лет.