Как воспитать миллионеров?

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Родион СЕВОСТЬЯНОВ

Партия «Новые люди» предлагает программу для обучения школьников предпринимательским навыкам.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал лидер партии Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну.

«Сегодня мы в 12 городах развернули факультеты по обучению ведению бизнеса, - сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Планируем развернуть еще 30 факультетов, чтобы в сентябре 2022 года еще и в этих городах люди могли обучаться предпринимательству».

Успешный предприниматель сообщил, что когда-то лично пытался проводить ликбез новичкам от бизнеса. Но быстро понял, что его солидный опыт и возраст отпугивают. Поэтому было принято решение привлекать студентов к обучению школьников бизнес-навыкам. Причем уже имеются определенные успехи.

«Через наши программы только в Москве прошло более 10 тысяч школьников, а за все время - уже 100 тысяч по всей России прошли наши программы, - пояснил заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.

60% хотят иметь свое дело

Существует миф, что Россия не очень приспособлена для ведения бизнеса. Дескать, у жителей страны нет деловой жилки, не хотят рисковать, всеми силами стремясь трудоустроиться в крупные корпорации или государственные организации. Но последние социологические опросы показывают, что россияне все чаще рассматривают свое будущее в качестве бизнесменов.

Что именно для этого делают? Изучают ситуацию на рынке, ищут инвестиции и копят деньги для стартового капитала, подбирают сотрудников и закупают оборудование. Правда, все те же опросы показывают недостаток бизнес-навыков у потенциальных бизнесменов.

«У предпринимательства есть свое очарование - независимость и самостоятельность, - добавляет Валерий Федоров. - Но существующая образовательная инфраструктура явно хромает на обе ноги. Это касается получения бизнес-навыков как в школе, так и в вузах».

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Масштабировать на всю страну

Несколько студентов факультета бизнеса «Капитаны» рассказали о своем опыте предпринимательства. Многие из них с 14 - 15 лет пытались построить свои компании. Зарабатывать стали только в 20 лет, после обучения предпринимательству. Говорят, первый доход могли получить раньше. Если бы их еще в школе научили как стать миллионерами.