Последствия посадки самолета Rayanair с Романом Протасевичем в Минске: последние новости на 24 мая 2021 Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье, 23 мая 2021, самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. После посадки был задержан находившийся в самолете создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Сайт kp.ru рассказывает о последствиях посадки самолета Rayanair с Романом Протасевичем в Минске и последних новостях о данном инциденте на 24 мая 2021:

- После инцидента многие страны Евросоюза предложили закрыть воздушное пространство Белоруссии для пролета гражданских судов. Украина полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией, авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты своих судов в воздушном пространстве республики.

- Несколько стран предложили исключить Минск из Международной организации гражданской авиации. ICAO 27 мая созывает срочное заседание по этому поводу.

- Минтранс Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом в своем письме требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля в конфликте с Палестиной.

- Глава российского МИД Сергей Лавров призвал отказаться от резких оценок инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Он сообщил, что власти РФ уже связались с отцом россиянки Софии Сапеги, которая была с Романом Протасевичем на борту самолёта.

- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призвала Запад воздержаться от применения двойных стандартов и без эмоций оценивать данную ситуацию. Она подчеркнула, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам.

- Мэр Риги на ЧМ по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый. В ответ Белоруссия предложила послу Латвии и всем сотрудникам посольства покинуть страну. Латвия предприняла аналогичный шаг.

- Глава МИД Британии заявил, что из-за экстренной посадки самолёта Ryanair власти Королевства обсудят санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа».

- Задержанный Роман Протасевич дал признательные показания, сообщил, что сотрудничает со следствием, а также подчеркнул, что у него нет никаких проблем со здоровьем. МВД Белоруссии подтвердило, что он в настоящее время находится в минском СИЗО.

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