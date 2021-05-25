Надо ли возрождать труд заключенных в полях и на заводах в России

Вопрос дня: Надо ли возрождать труд заключенных в полях и на заводах? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ФСИН предложила использовать труд заключенных там, где сейчас остро не хватает людей - стройках и в промышленности. Сказывается отток мигрантов из-за пандемии коронавируса. Минюст и Следственный комитет поддержали инициативу. А что об этом думают люди?

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:

- Почему нет? Но террористов, убийц и наркоманов нельзя выпускать. А тех, кто за мошенничество или обман сидит, милости просим на завод, стройку или в поле.

Эрнест АСЛАНЯН, частный детектив:

- Пусть лучше поработают такие категории, чем сидеть под домашним арестом или в СИЗО. Те, кто проходит по экономическим статьям, я только за их отработку на производстве. Несколько тысяч таких по стране могли бы приносить пользу, они сами наверняка были бы не против.

Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков», Екатеринбург:

- Я, несмотря на все зависимости, в 80-е не сидел, но все мои пересидели. Химия была хорошей системой: на стройках зека делали полезное дело. А несколько нарушений - и уезжаешь в зону. Человек подписывает договор: прошу заменить срок на стройку народного хозяйства.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- У нас не было ни мигрантов, ни заключенных. Работа на виноградниках, несмотря на внешнюю простоту, достаточно сложна. Она требует квалификации. На виноградники Краснодарского края приезжали сезонники из Дагестана - мы ждем, что они приедут и через год, и через два, но не люди из колоний.

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