На чемпионате мира по хоккею в Латвии сняли Российский и Белоруссикий флаги

Флаг Белоруссии заменили на символ белорусской оппозиции. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею в Риге грянул отнюдь не спортивный скандал. В Риге на площади, где были представлены флаги всех стран-участниц, пропал российский флаг. По сообщениям местных СМИ, пойти на такой шаг местные власти сподвигло все то же Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА), которое напомнило, что российские спортсмены должны выступать на ЧМ в нейтральном статусе. Правда непонятно, при чем здесь флаги в парке и антидопинговые правила… Тем ни менее, вместо российского триколора на одном из флагштоков появился флаг с эмблемой Олимпийского комитета России. Кстати, такой же рисунок сейчас вместо герба нанесен и на игровые наших хоккеистов.

Эта история могла бы остаться незамеченной, поскольку все было сделано втихаря, если бы не другой крупный международный скандал с задержанным в Беларуси самолетом. Замену нашего штандарта заметили только после того, как мэр Риги демонстративно заменил флаг Беларуси на флаг белорусской оппозиции. Глава города Мартин Стакис разместил в своем Инстаграм фото, как он самолично меняет полотна. А помогал ему в этом министр иностранных дел Латвии. Словом, акция прошла на высшем уровне… Жаль только, что для демонстрации своих политических забегов вновь использовали спортивную арену.

Напомним, что совсем недавно в матче за звание чемпионки мира по шашкам в Польше организаторы с подачи ВАДА сняли российский флажок со стола у нашей участницы прямо во время партии. Тогда организаторы извинились… Увы, теперь в этих играх начинают участвовать «большие» политики малых стран Восточной Европы.

Кстати, возмущенный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель уже обратился к мэру Риги Мартиньшу Стакису с ультиматумом по поводу скандальной замены государственного флага Белоруссии на чемпионате мира.

— Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги, — приводит слова Фазеля «Матч ТВ».