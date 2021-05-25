Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от мужа в отдельную квартиру

Настя Ивлеева съехала от мужа на съемную квартиру. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появился месяц назад. Преданные поклонники звезды «Орла и решки» заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась. Более того, в окружении блогерши рассказали, что они с мужем решили отдохнуть друг от друга и пожить отдельно.

Рэпер остался в их загородном особняке, где они с Настей жили с 2019 года. А Ивлеева сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. Аренда элитных апартаментов площадью 128 квадратных метров обходится звезде Инстаграма в 210 тысяч рублей в месяц.

Телеведущая перестала носить обручальное кольцо. Фото: Инстаграм.

В соцсетях поклонники бурно обсуждают тот факт, что их любимица сняла обручальное кольцо. «Где кольцо?», «Не все женатики носят колечки. Может, она устала от него и просто сняла», «Грусть в глазах», «Никто не расскажет нам, где кольцо, и что с Лёшей... Оставьте в покое человека. Кто наблюдает за Настей, и так все понимает без лишних вопросов», «Всё у них закончилось. Да и не было любви между ними никогда. Влюбленных видно сразу. А тут даже и не пахло», - рассуждают подписчики в комментариях.

Говорят, 30-летнюю Настю и 26-летнего Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) подвело банальное несходство характеров. Раньше они все время были в разъездах – она на съемках, он на гастролях – и почти не виделись. Сейчас же они лучше узнали друг друга и оказалось, что супруги смотрят на семейную жизнь совершенно по-разному. Элджей предпочитает проводить время дома, а Настя любит разъезжать по тусовкам.

Еще недавно Настя признавалась, что очень боится потерять мужа. Фото: Инстаграм.

Разрыв звездной пары случился внезапно: еще в марте Ивлеева с шумом отпраздновала 30-летие, закатив роскошную вечеринку в столичном ресторане «Прага». На торжество, стоившее телеведущей больше 10 миллионов рублей, пришел и Элджей. А спустя всего несколько дней Настя призналась в интервью, что очень боится потерять мужа.

- У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь, - рассказала Ивлеева.

Телеведущая сообщила, что их отношения с мужем не омрачают бытовые проблемы. Они оба – достаточно занятые люди, поэтому стараются не тратить свое время на подобные мелочи.

- Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы, - призналась блогерша.

Говорят, 30-летнюю Настю и 26-летнего Алексея подвело банальное несходство характеров. Фото: Инстаграм.

И все же после такого страстного публичного изъявления чувств Настя и Алексей решил поставить свои отношения на паузу. Впрочем, когда Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году, мало кто всерьез верил в прочность их союза. Уж слишком разными они казались. Тем не менее, со стороны семейная жизнь пары казалась вполне счастливой: они баловали друг друга дорогими подарками (благо, материальных проблем не испытывает ни один из супругов) и устраивали друг другу романтические вечера.