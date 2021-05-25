Саркози требует от Франции и всего мира признать геноцид в Руанде

По мнению бывшего французского лидера, место геноцида в истории всегда требует времени, чтобы его признать Фото: REUTERS

Французский историк Винсент Дюклер представил президенту Франции Эммануэлю Макрону отчет, проливающий свет на события периода с 1990 по 1994 год в Руанде. Цель – подтолкнуть Пятую республику и Евросоюз к признанию геноцида в Руанде. Макрон уже объявил, что посетит Руанду в конце мая, дабы «начать новый отсчет».

Это государство в Восточной Африке ранее было бельгийской колонией. В 1994 году в стране между двумя населяющими ее коренными народами –тутси и хуту - произошли кровавые побоища, в результате которых было убито более одного миллиона человек. Причиной гражданской войны была ставка европейцев на тутси. Хуту не хотели с этим мириться и подняли восстание. Они убивали всех, кто принадлежал к племени тутси, не щадили ни стариков, ни детей.

Однако, почти никто в мире не считает события тех лет в Руанде геноцидом. Но экс-президент Франции Николя Саркози – один из тех, кто считает, что такое признание необходимо, сообщает liberation.

- Давайте называть вещи своими именами, - говорит Саркози, который в последнее время много изучает эту тему, а зимой съездил в Руанду вместе с семьёй. – То, что произошло в Руанде, является геноцидом. И мир несет огромную ответственность за те события, потому что почти все государства и правительства проявили и проявляют к судьбам руандийцев равнодушие.

По мнению бывшего французского лидера, место геноцида в истории всегда требует времени, чтобы его признать.

- Но с годами необходимость признания крепнет в коллективной памяти: будь то геноцид армян турками или Холокост, - говорит Саркози. – И признание геноцида – это важное дело.

Саркози приводит в пример США, которые только что признали геноцид армян. До этого администрация Белого дома и президенты США отказывались даже произносить слово «геноцид».

Россия признала геноцид армян турками в 1995 году. Тогда же Госдума объявила 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян.

Геноцид армян осужден Европейским парламентом, Всемирным советом церквей. В 1987 году Подкомиссия ООН по правам человека и Европарламент приняли решение о признании геноцида армян в Османской империи.