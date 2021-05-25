Сын Джона Леннона раскритиковал идеалы движения «Жизни черных важны»

По мнению Леннона, внимание, которое сторонники BLM привлекают к таким чисто внешним факторам, как цвет кожи или происхождение, способно принести гораздо больше вреда, чем пользы Фото: EAST NEWS

44-летний музыкант, композитор и актер Шон Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, написал на своей странице в Twitter, что культура движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), отличающаяся излишней чувствительностью к цвету кожи, - это серьезный шаг назад с точки зрения расовых отношений.

– Идея быть «дальтоником» вышла из моды. Взгляд на характер персонажа выше цвета кожи считается наивным... Я не уверен, что современное видение «расового сознания» улучшает ситуацию, – считает Шон.

По мнению Леннона, внимание, которое сторонники BLM привлекают к таким чисто внешним факторам, как цвет кожи или происхождение, способно принести гораздо больше вреда, чем пользы, несмотря даже на самые благие намерения.

Музыкант вспомнил свое детство, проведенное в Нью-Йорке, и отметил, что в его время подобным вопросам уделялось гораздо меньше внимания, а люди не были так разобщены, как сейчас.

– США сейчас находятся на два шага назад с точки зрения расовых отношений. – уверен он.