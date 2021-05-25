«Режим Байдена ничем не лучше»: американцы прокомментировали заявление Блинкена по поводу Лукашенко

Читатели в своих комментариях отметили, что режим Джо Байдена и Камалы Харрис, по сути, ничем не лучше, чем в Белоруссии Фото: REUTERS

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен выступил с резкими высказываниями в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко после инцидента с посадкой в аэропорту Минска лайнера, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

После публикации статьи в Fox News, читатели в своих комментариях отметили, что режим Джо Байдена и Камалы Харрис, по сути, ничем не лучше, чем в Белоруссии.

«Мы решительно осуждаем наглый и шокирующий акт режима Лукашенко, направленный на отклонение коммерческого рейса и арест журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами следующие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», – приводит Fox News заявление Блинкена.

Далее приводится мнение госсекретаря, согласно которому Лукашенко лично поднял в воздух истребители, чтобы посадить самолет с оппозиционером на борту в аэропорту Минска, и цитирует самого Протасевича, заявившего, что в Белоруссии его «ждет смертная казнь».

Согласно официальной версии, посадка была произведена из-за сообщения о минировании и угрозы взрыва на борту лайнера.

Читатели Fox News живо отреагировали на «белорусскую тему» – за непродолжительное время статья набрала более 2,5 тысяч комментариев, причем далеко не все они в поддержку официальной линии США, высказанной Блинкеном.

– Не сомневайтесь, беспорядки в Белоруссии из-за того, что преступный клан Байденов пытается свергнуть еще один восточноевропейский режим по той же методичке, что и на Украине. Хантеру нужна новая работенка.

– А-ха-ха. Свобода слова! Дайте-ка сюда хоть одну статью CNN, где ругают Байдена и хвалят Трампа. То-то же!

– Я ждал «жесткого отклика» демократов. Люблю начинать свой день с улыбки.

– У американских леваков другие методы. Они не дают консерваторам выступать в университетах. Закрывают их аккаунты в соцсетях, прикрываясь тем, что это, мол, частное предприятие.

– Кстати протесты в Беларуси организовывает тот же TikTok. А белорусские диссиденты – за демократов в США.

– Это то, что демократы сделали бы с республиканцами, если бы могли. Режим Байдена ничем не лучше.

– Байден всегда был коррумпированным - теперь у него больше помощников в его методах!

– Блинкен написал в Твиттере: «Мы требуем международного расследования ...» Слышите смех? Никто не воспринимает администрацию Байдена всерьез.

– У США больше нет морального авторитета при Байдене, поскольку он устроил сфальсифицированные выборы, чтобы получить власть, а затем захватил Америку.