Хобби на миллион: коллекцию бейсбольных карточек, завещанную американским врачом своей семье, продадут за колоссальную сумму

По словам вдовы доктора, каждое лето мужчина колесил по стране, посещая тематические встречи, приобретая и выменивая новые экземпляры карточек для своей коллекции

73-летний врач из Флориды, скончавшийся от коронавируса в январе этого года, оставил в наследство своей семье коллекцию бейсбольных карточек, которую собирал более 40 лет. По мнению экспертов, она может быть продана примерно за $19 миллионов.

Томас Ньюман посвятил коллекционированию бейсбольных карточек значительную часть своей жизни. Первый опыт оказался для него неудачным – собранные в раннем детстве карточки были безжалостно выброшены его матерью, однако в более зрелом возрасте Ньюман, ставший врачом-неврологом, вернулся к своему хобби.

По словам вдовы доктора, каждое лето мужчина колесил по стране, посещая тематические встречи, приобретая и выменивая новые экземпляры карточек для своей коллекции.

Для того, чтобы отправить коробки с карточками на экспертизу, потребовался целый грузовик

– Никто не любил коллекционировать больше, чем Том. Он в шутку называл свои карточки «бумажными младенцами» и почти каждый день проводил так или иначе занимаясь с ними. Это доставляло ему огромное удовольствие.

После смерти врача коллекцию оценили эксперты Professional Sports Authenticator и констатировали, что общая стоимость собранных Ньюманом карточек может достичь колоссальной суммы. Например, только экземпляр с изображением Бейба Рута, выпущенный в 1933 году, оценивается приблизительно в $5 миллионов, сообщает mirror.

Например, только экземпляр с изображением Бейба Рута, выпущенный в 1933 году, оценивается приблизительно в $5 миллионов Фото: REUTERS

Для того, чтобы отправить коробки с карточками на экспертизу, потребовался целый грузовик.

Предполагается, что коллекция может быть продана на аукционе следующим летом.