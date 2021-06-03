Газохимическую отрасль создают в Иркутской области

Колонна закалочной воды длиной в 54,6 метра и весом в 305 тонн. Фото: Пресс-служба ИНК

Трудно представить, но в 1990-е годы в Приангарье практически не было нефтедобывающих и газоперерабатывающих компаний. Все изменилось в 2003-м, когда Иркутская нефтяная компания (ИНК) первой в регионе запустила промышленную добычу нефти. И сегодня ИНК под руководством Николая Буйнова и Марины Седых вновь выступает пионером - на этот раз в создании передовой газохимической отрасли. Именно природный газ - источник энергии будущего, а производимые из него полимеры активно используются в строительстве самолетов и автомобилей, космической, промышленной и других сферах.

Итак, большой газохимический кластер строится в Усть-Кутском районе на севере Иркутской области. Территория перспективная - здесь когда-то начинался БАМ, сюда съезжались самые талантливые строители и энтузиасты (неудивительно, что у местных жителей высокий интеллектуальный потенциал) и здесь же сосредоточены богатые запасы природных ресурсов. Поэтому новые производства - мощный импульс для развития территории.

Газохимический проект - масштабный. Его стоимость составит 0,5 трлн рублей частных инвестиций! Что войдет в кластер? Иркутский завод полимеров, газоперерабатывающий и гелиевый заводы, четыре установки комплексной подготовки газа, продуктопровод протяженностью 193 км, комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженного углеводородного газа... Все это будет работать четко и слаженно, как единый механизм.

Важно, что компания сможет использовать собственное сырье - природный газ добывается здесь же, в Усть-Кутском районе. Его сразу будут направлять на будущие производства по переработке и выпуску готовой продукции, в частности, полимеров.

- Наша задача максимально эффективно извлекать все компоненты газа, которые можно использовать, не имея газотранспортной инфраструктуры: этан, гелий, пропан, бутан, - сообщал ранее журналистам основатель, председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

Комплекс приема, хранения и отгрузки СУГ. Фото: Пресс-служба ИНК

Иркутский завод полимеров, который запустят уже в 2024 году, встанет в один ряд с ведущими мировыми компаниями, поскольку при его строительстве и будущей эксплуатации используют самые современные технологии и оборудование. Объем будущего производства - 650 тысяч тонн товарной продукции в год. Значение для региона огромное - после запуска завода региональный продукт Иркутской области вырастет на 3 - 4%.

Кластер будет играть особую роль и для северных территорий Приангарья. Новый завод - это всегда новые рабочие места, их появится около 1600. В первую очередь примут местных жителей и квалифицированных специалистов из других регионов. Конечно, ждут молодежь: несколько лет назад компания создала в Усть-Куте «ИНК-класс», чтобы со школьной скамьи готовить ребят к работе в нефтегазовой отрасли.

Северный город, который раньше был на слуху у всей страны, начнет новый виток развития. Так, для будущих работников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте построят целый микрорайон на 3000 человек. Над концепцией работали архитекторы Санкт-Петербурга и Иркутска. Также появятся детский сад, школа, поликлиника, игровые площадки и зоны отдыха. А еще, опираясь на будущую крепкую инженерную и транспортную инфраструктуру, здесь сможет открываться малый и средний бизнес.

Доставка крупногабаритного оборудования для ИЗП. Фото: Пресс-служба ИНК

Газохимический кластер на севере Иркутской области - 500 млрд руб.

- Иркутский завод полимеров

- Усть-Кутский газоперерабатывающий завод

- Комплекс прием, хранения и отгрузки сжиженного углеводородного газа

- Гелиевый завод

- 4 установки комплексной подготовки газа

- Продуктопровод протяженностью 193 км

Строительство газофракционирующей установки. Фото: Пресс-служба ИНК

1600 новых рабочих мест

900 млн долларов несырьевого экспорта в год

+3% ВРП Иркутской области от реализации проекта

Новый современный микрорайон в Усть-Куте на 3000 жителей