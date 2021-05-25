МЧС России поздравило газету «Комсомольская правда» с 96-летием

«Комсомольская правда» всегда помогает и сопровождает работу спасательного ведомства, инициируют информационные поводы, которые позволяют еще больше раскрывать все сложности работы пожарных и спасателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне газете «Комсомольская правда» исполнилось 96 лет. Так, глава министерства обороны России Сергей Шойгу в своей телеграмме пожелал сотрудникам издания и главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину благополучия и творческих успехов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Комсомолка» "во многом опережает своих конкурентов". С праздником поздравили и в МЧС:

Уважаемые коллеги!

От имени многотысячной армии пожарных и спасателей МЧС России поздравляет коллектив газеты «Комсомольская правда» с 96-летием!

МЧС России и «Комсомольскую правду» связывают многолетнее сотрудничество и крепкая дружба. «Комсомольская правда» всегда помогает и сопровождает работу спасательного ведомства, инициируют информационные поводы, которые позволяют еще больше раскрывать все сложности работы пожарных и спасателей. В период пандемии именно фотографы КП сопровождали наши подразделения по дезинфекции социальных объектов.

Пусть будет у вас как можно больше ярких публикаций и открываются новые горизонты развития!