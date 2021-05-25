Главные модницы СССР и теперь красавицы: как сохранили молодость Проклова, Алферова, Андрейченко

Ирина Алферова одна из немногих среди своих коллег, кто отказался пользоваться достижениями современной косметологии и пластической хирургии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас молодежь рассматривает наряды блогеров и артистов в социальных сетях. А раньше завидовали обновкам красавиц из советских фильмов, рассматривали их фотосессии в «Советском экране». Актриса-модницы и теперь не сдают своих позиций. Сравниваем их фото в 80-е - 90-е годы прошлого века и сейчас. Рассказываем о секретах красоты звезд кино.

Ирина Алферова, 70 лет

Первой красавице советского кино завидовали тысячи женщин, а Алферова страдала от отсутствия обновок также, как они. Ирина выкручивалась как могла – заказывала наряды у портних, долго копила на обновки. Уже сейчас Алферова вспоминает, что после того, как «Хождение по мукам» купили для проката все соцстраны, она много ездила в заграничные командировки представлять наше кино – и порой ей было стыдно из-за своего скромного гардероба. Ирина Ивановна рассказывает: «Хождение по мукам» купили все соцстраны. И первой моей заграницей стала Чехословакия. Мы были раздеты и разуты. Тебя ждут как звезду, а ты приезжаешь в одной юбке и кофте, купленной в «Детском мире». Мы получали копейки – в театре 80 рублей, в кино немногим больше. Например, за всех «Трех мушкетеров», которые гремели, мне заплатили 700 рублей. Учитывая, что съемки растянулись во времени, в месяц выходили какие-то гроши. В поездках я. И другие артистки, выкручивались как могли. Я всем говорила: «Вы знаете я была в другом городе на съемках, тут мне говорят, что надо ехать к вам. Я даже не успела заскочить домой за вещами…»

Сейчас у Ирины Алферовой гардероб шикарный – в нем достаточно красивых и дорогих нарядов. И выглядит народная артистка тоже шикарно – она одна из немногих среди своих коллег, кто отказался пользоваться достижениями современной косметологии и пластической хирургии, так как предпочитает стареть естественно. Выглядит прекрасно, продолжает играть главные роли в театре – занята в пяти спектаклях. Алферова говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, а у злых и вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет.

Елена Проклова, 67 лет

Актриса в молодости больше всего любила обтягивающие юбки и красивые блузки, платья носила реже – в основном на съемках. Для фотосессий в журналы Елену Проклову наряжали в платья из хлопка и часто делали кудри, а она любила простые прически. Гардероб был небольшой, но предпочтение Лена в молодости отдавала светлым вещам. И сейчас Проклова любит пастельные тона, но предпочитает также и темно-синее оттенки. Что касается гардероба, то Елена Игоревна и сейчас не стала большой модницей – обновки не скупает, предпочитает долго носить любимые вещи. Стиль любит классический – в повседневной жизни носит джинсы, на мероприятия строгие костюмы или закрытые платья.

Гораздо больше внимания сейчас Проклова уделяет не гардеробу, а внешности. Актриса не скрывает, что делала подтяжку лица. Но с тех пор к хирургам больше ни ногой, зато следит за здоровьем. Елена Игоревна рассказала нам: «Мое здоровье это совокупность того, что дали мне мама с папой и заложила природа, с тем, как я внимательно к своему здоровью отношусь. Считаю, что гораздо правильнее предупреждать возможные заболевания, чем их потом лечить. Я веду очень здоровый образ жизни. Это и правильное питание, и правильный режим дня. Я рано ложусь и рано встаю, у меня дома бассейн, спортзал». Кроме того, раз в год Проклова уезжает на пару месяцев в Сочи, где у нее есть квартира и дом – там у проверенного врача проходит курс чистки организма, проверенная детокс-программа помогает избавляться минимум на 5 кг. Поэтому свой гардероб Проклова обновляет редко – с молодости держит вес и один размер.

Гораздо больше внимания сейчас Проклова уделяет не гардеробу, а внешности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Андрейченко, 65 лет

Мэри Поппинс советского кинематографа считали первой красавицей, а она статус поддерживала. В годы дефицита Андрейченко удавалось прекрасно выглядеть, потому что ее баловали дорогими вещами влюбленные мужчины – сначала первый муж Максим Дунаевский, а потом ухажер известный актер Максимилиан Шел, к которому в США Наталья эмигрировала после развода. Пока ее коллеги довольствовались модными обновками от портних, типовыми платьями из магазинов и редким импортным дефицитом – Андрейченко щеголяла в нарядах из-за границы.

Сейчас Андрейченко большую часть времени живет в Мексике на побережье Карибского моря, прилетая в Россию на съемки. Выглядит отлично, благодаря йоге, вегетарианству и уколам красоты. Наталья и теперь дама деятельная – на этой неделе объявила, что скоро запустит свое шоу в Сети «Путешествия с Натальей Андрейченко», поэтому недавно ездила снимать в США. Также у актрисы есть астрологические онлайн курсы, еще она учит правильному питанию и здоровью. «Леди совершенство» Андрейченко и теперь стройная, как 30 лет назад, а одевается также шикарно. Наталья говорит, что в 60 лет начался «десерт жизни»: «Я сейчас одинока. Меня окружает много красивых людей, стали появляться и мужчины. Я хочу найти своего дружочка, свою вторую половинку, с которым мы бы смогли пройти этот путь вместе».

Мэри Поппинс советского кинематографа считали первой красавицей, а она статус поддерживала Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Удовиченко, 66 лет

Лариса Удовиченко в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» играет модницу Люсю, которая умеет находить дефицитные обновки. И в личном гардеробе у Удовиченко уже тогда можно было проводить модную ревизию – она старалась одеваться хорошо и не отставать от моды. Вещей было немного, но все уже тогда – дорогие.

Сейчас Удовиченко в отличной форме – держит вес 57 кг. Недавно она снялась в сериале «Барс», где часто лицо актрисы берут крупным планом – овал подтянут, глубоких морщин нет. Скорее всего, Лариса Ивановна периодически делает «уколы красоты». По магазинам ходит с дочкой, шопинг любит в России – здесь ее узнают и делают скидки. Как и раньше Удовиченко требовательна к одежде: «Вещи мне нравятся изысканные, женственные, хороших, дорогих марок. У них, как правило, платья скроены по идеальным лекалам, выглядят так, что никакие дополнительные украшения не нужны. Люблю Armani, Cacharel, Yves Saint Laurent, Chanel - эти вещи на века. Некоторые висят меня у в шкафу по многу лет, ждут своего часа».

Лариса Удовиченко

Лариса Гузеева, 62 года

Лариса Андреевна грустит об ушедших годах, однако уже в молодости она относилась к себе весьма критически. «Мне все в себе не нравилось!» - Гузеева сама никогда не признавала в себе красавицу. Однако после «Жестокого романса» ее записали в роковые красавицы. Гузеева с юных лет научилась мастерски делать макияж и прическу, и всегда покупала себе дорогие вещи. Вот и сейчас она не жалеет денег на обновки известных брендов. Если в кадре «Давай поженимся!» Лариса может появляться в более демократичных брендах, то в личном гардеробе у нее, как у настоящей модницы полно дорогущих нарядов. Правда сама Гузеева самокритична: мол, фигура давно не та, поэтому одеваюсь как могу. Но эти комплексы у артистки были всегда, а с возрастом только усилились. На комплименты о том, что сохранила красоту, Гузеева отвечает с усмешкой: «Ничего я не сохранила - выгляжу на свой возраст. Расплылась, как почти все российские женщины, с картофельно-макаронным детством. На лице – здесь отстригла, тут вколола, там замазала. Чудес не бывает!»

Лариса Андреевна грустит об ушедших годах

Дарья Повереннова, 48 лет

В 1992 году студентка Повереннова дебютировала в кино – Даша снялась в одной из серий американского эротического телесериала Залмана Кинга «Дневники «Красной туфельки». Потом ей часто придется обнажаться в кино, да и в личной жизни она была роковой женщиной – бросила мужа ради актера Валерия Николаева, затем встречалась с Анатолием Руденко. Повереннова всегда отличалась точеной фигурой и гардеробом вещей, в которых полно весьма откровенных нарядов. В прошлом году Дарья удачно вышла замуж и сейчас она икона стиля для женщин своего возраста: база ее гардероба – дорогие, стильные вещи. Сама выглядит отлично – делает уколы красоты, занимается спортом. Повереннова, сравнивая себя в молодости и сейчас, говорит, что нынешний образ ей нравится больше. Даша говорит: «Я не хочу бояться старости! Я не хочу быть списанной со счетов. Я не хочу стать кому-то обузой. Я хочу быть здоровой в любом возрасте. Я хочу продолжать много работать! Я хочу роскошно выглядеть. Я хочу изменить стереотип в нашем обществе - восприятие пожилых людей в качестве обузы! Эйджизм несправедлив! Необходимо признание разнообразного опыта пожилых людей. И хочу, чтобы наше общество научилось принимать и ценить не только молодость и зрелость, но и старость. И вас призываю работать над собой! Я это делаю каждый день».