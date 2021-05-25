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Звезды25 мая 2021 11:00

«Орешек знанья тверд»: в России возродили киножурнал «Хочу все знать!»

Песню для новой заставки записала певица Монеточка
Антонина ВЕТКИНА
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«КиноПоиск HD» анонсирует перезапуск киножурнала

«КиноПоиск HD» анонсирует перезапуск киножурнала

Познавательный киножурнал «Хочу все знать!» - один из символов советского детства. В анимационной заставке мальчик подлетает на ракете к огромному грецкому и ореху и долбит по нему кувалдой, приговаривая: «Орешек знанья тверд, но все же / Мы не привыкли отступать! / Нам расколоть его поможет / Киножурнал «Хочу все знать!». Первый выпуск вышел в 1957-м. Киножурнал выходил вплоть до 2009-го и тихо сошел на нет после 326-го эпизода.

И вот онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» анонсирует перезапуск киножурнала, возрожденного Киностудией имени М. Горького. Сняты сразу 36 новых эпизодов по 12 минут, в каждом — по три сюжета. Премьера состоится 1 июня - в Международный день защиты детей, на «КиноПоиске HD» станут доступны сразу три серии, затем каждую неделю будут выкладывать еще по две.

У киножурнала новая заставка: бойкого мальчика с кувалдой сменила девочка в бейсболке и на скейте, вместо речитатива поэта Игоря Раздорского звучит песня в исполнении певицы Монеточки: « Про чудовища, кентавров, про огромных динозавров, / Про далекие планеты, метеоры и кометы...»

Авторы сюжетов - профессиональные журналисты, над проектом также работают научные консультанты и редакторы.

- Мы гордимся возможностью возродить любимый отечественный киножурнал, сделать его актуальным для нового поколения. Уверена, перезапуск будет успешным и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России, - говорит гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Из первых выпусков дети узнают, окажется ли вертолет в другой части земли, если он зависнет в воздухе на 12 часов; можно ли пройти все игры в мире и правда ли, что в Лувре висит поддельная «Мона Лиза». Возрастное ограничение киножурнала 10+.

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