Подведены итоги конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

В итоге победителями конкурса стали 52 россиянина из разных субъектов страны Фото: Shutterstock

24 мая в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

Проект, направленный на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital, был запущен 22 января 2021 года, и на него поступило более 13,4 тысяч заявок со всей России. После контрольного тестирования к полуфиналу были допущены 376 конкурсантов.

В итоге победителями конкурса стали 52 россиянина из разных субъектов страны. Они получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций. Со списком победителей можно на официальном сайте конкурса.

В церемонии награждения победителей принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

Как сообщил Сергей Кириенко, в этом году эксперты конкурса решили отменить правило, согласно которому руководители крупнейших компаний не могут уводить друг у друга перспективных финалистов. Таким образом, финалисты смогут получить наилучшие предложения.