Как гостей ПМЭФ будут защищать от коронавируса

Экономический форум пройдет с беспрецедентными мерами безопасности

Петербургский международный экономический форум — первое масштабное деловое мероприятие, которое пройдет в России после начала пандемии. Оргкомитет выбрали гибридный формат: часть гостей будет присутствовать по видеосвязи, трансляции можно будет посмотреть в интернете. Но все же «живые» дискуссии, встречи в кулуарах и подписание договоров никто не отменял. Организаторы заверили, что форум пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Если все получится, деловая жизнь страны наконец-то оживет.

Меры безопасности на форуме планируются действительно беспрецедентные. Для иностранных участников все начнется еще до приезда в Россию. За 72 часа до рейса им необходимо будет сдать ПЦР-тест и привести справку с отрицательным результатом с собой.

В аэропорту «Пулково» можно будет находиться только в маске и перчатках — специальные автоматы установят в залах регистрации, вылета и выдачи багажа. Сотрудники будут мерять всем прибывающим пассажирам температуру. Всех, у кого выше 37,1 — отводить в медпункт для осмотра.

От аэропорта до «Экспофорума» — площадки форума — будут курсировать шаттлы с специальной рассадкой. После каждого рейса салон будут обрабатывать антисептиком.

Сам же «Экспофорум» станет самой стерильной зоной в Петербурге. В залах дискуссий установят оборудование для обеззараживания воздуха через центральную систему вентиляции. Такое ноу-хау еще не применялось нигде в мире. Плюс будут использовать так называемый «холодный туман». Участников рассадят в залах за 1,5 метра друг от друга. Маска — обязательный аксессуар.

Доступ на ПМЭФ откроют только участникам и сотрудникам, имеющим отрицательный ПЦР–тест: без него бейдж участника будет неактивен. Сдать тест можно будет не позднее чем за сутки до визита на площадку.

— Безусловно, мы будем вынуждены ввести ряд ограничений по сравнению с предыдущими годами. Но соблюдение новых правил является гарантом безопасности каждого участника мероприятия. Это для нас абсолютный приоритет, – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Меры безопасности пригласили оценить лично главу Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге. На форуме он проведет специальный брифинг для участников Форума по вопросам борьбы с пандемией в России и мире.