СК России: выброс мазута в Туапсе мог произойти "с глубоководного выпуска"

По факту загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе организована доследственная проверка

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета СК России по факту обнаружения дрейфующего нефтяного пятна в юго-западном направлении побережья Черного моря организована доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска.

Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Напомним, 23 мая текущего года по каналу радиосвязи поступило сообщение морского буксира о дрейфующем нефтяном пятне в юго-западном направлении вдоль Черного моря в сторону морского порта Туапсе. Силами аварийно-спасательных формирований морского порта загрязнение локализовано, осуществлен отбор проб морской воды для определения количественных и качественных показателей.

По информации оперативных служб, пятна мазута находятся в 800 метрах от берега в районе залегания выпускного канализационного коллектора. Сейчас на месте инцидента работают более 70 сотрудников и 22 единицы техники регионального главка МЧС, которые обрабатывают каждое масляное пятно абсорбентом. Принимаются меры по обсервации береговой линии на ближайшем пляже. В оперативном штабе отметили, что запасов реагентов в Туапсе для ликвидации последствий аварии достаточно.