Пять правил хорошего утра: психолог рассказала, как побороть усталость от коронавируса

Усталость, безразличие к происходящему, сниженная работоспособность – признаки ковидного времени и симптомы, которые сопровождают переболевших коронавирусом долгие месяцы. Фото: Shutterstock

Усталость, безразличие к происходящему, сниженная работоспособность – признаки ковидного времени и симптомы, которые сопровождают переболевших коронавирусом долгие месяцы. Но наше здоровье, прежде всего, в наших руках. Как побороть упадок сил и зарядить себя здоровьем? Об этом, в частности, шла речь на Всероссийском онлайн марафоне здоровья, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Минздрава России.

Пять правил продуктивного утра, которое даст настрой на весь день, дала практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина.

1. Хорошее утро начинается с вечера.

Уже лежа в постели, подумайте о том, что вы будете делать завтра. Что захочется есть прямо с утра? Во что будете одеваться? Какие планы и дела у вас есть на следующий день? В психологии это называется мысленная репетиция оптимального исхода.

2. Мягкий старт дня.

Самое прекрасное, конечно, когда можно просыпаться по внутреннему голосу организма, но когда приходится вставать по будильнику, установите спокойный рингтон. Можно поставить на телефон ту песню, под которую именно вам будет приятно просыпаться.

Выставляем время так, чтобы у нас было еще пять минут для себя.

3. Мини-зарядка с постели и небольшая медитация.

Первое, что делаем, проснувшись, ложимся на спину, и потягиваемся так, как нам это приятно. Закладываем руки за голову, и тянемся, сначала чуть закручивая тело по оси, потом, разбросав руки и ноги – в стороны по диагонали.

Делаем один глубокий вдох, полный, спокойный и один медленный выдох. И думаем во время выдоха: «Сегодня обязательно будет хороший день». Думаем о том, для чего мы просыпаемся, еще раз мысленно просматриваем те основные дела нашего дня, которые нам предстоят.

4. Запуск на день.

- Сразу застелите постель, это создает визуальный порядок.

- Если вы спали с закрытым окном, проветрите комнату.

- Воздержитесь от гаджетов за завтраком.

- Включите звуки, которые создают вам утро. Это может быть любимая музыка. Вы можете сами петь и пританцовывать, когда чистите зубы, когда достаете одежду, пойте в душе!

- Если ваши родные уже встали, обнимите их. Если вы уходите из дома раньше, напишите им записку: милую, веселую, трогательную.

5. Динамика утренних ритуалов.

- Всегда есть место для импровизации. Добавляйте в свое утро что-то новое и активное. Не все сразу, по одной краске, по чуть-чуть. И наблюдайте за собой. Вы удивитесь, как это классно!

- Придумайте лозунг, под которым будет проходить ваш день. Вот как вы можете прямо сегодня осчастливить себя и человечество, пусть и в небольшом масштабе? У вас обязательно получится это сделать, ведь как себя на день настроишь, так его и проведешь.

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