Национальная экологическая неделя, «зеленая» экономика и мусор как сырье

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал, что в России необходимо провести Национальную экологическую неделю

Как и любое подобное мероприятие форум начался с пленарного заседания «Экология России: настоящее и будущее», модератором которого стал председатель общественного совета Международного форума «Экология», депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал, что в России необходимо провести Национальную экологическую неделю, которая охватила бы самый широкий спектр эко-мероприятий: деловые, культурные, спортивные, образовательные, общественные события экологической направленности.

- Предложение поддержало Министерство природных ресурсов и экологии, - отметил Николай Валуев. - В следующем году мы проведем глобальное мероприятие, что позволит привлечь максимальное внимание всех слоев населения к проблемам экологии, системно подойти к решению экологических вопросов и внедрению экологических принципов жизни. В свою очередь это обеспечит устойчивое развитие страны.

По словам депутата Госдумы, устойчивое развитие страны необходимо нашим будущим поколениям, чтобы им не пришлось за нас решать экологические проблемы.

ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗАМ

Заместитель председателя Госдумы ФС РФ Ольга Тимофеева обратила внимание участников форума на одну из самых опасных экологических угроз. Это, по ее словам,

лоббистские законопроекты и подзаконные акты, которые призваны защитить чьи-то конкретные бизнес-интересы.

- Это жесточайший лоббизм, и мы с ним будем бороться, — объяснила Ольга Тимофеева. - Мы мощная сила, потому что мы представляем территории всей страны, вместе отстаиваем эти территории, имеем смелость заявлять о проблемах и можем противостоять власти, которая иногда пытается принимать лоббистские законные акты.

Но не только преследование чьих-то конкретных интересов может быть угрозой.

- Мы все знаем, сколько большие суммы выделяются на ликвидацию экологического ущерба виновными в нем, при этом зарплата инспектора 20 тысяч в месяц, — прокомментировала Ольга Тимофеева. - Такое положение дел позволяет сломить инспектора, чтобы он принимал неправильные решения. Мы отправили запрос премьеру Мишустину, чтобы он объяснил механизм расчета зарплат государственных экологических инспекторов.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С УСТОЙЧИВЫМ БУДУЩИМ

Вопрос перехода на «зеленую» экономику и предложенные климатическим соглашением требования к этому переходу – на сегодня в числе наиболее обсуждаемых тем. Председатель Комитета Госдумы ФС РФ по природным ресурсам, собственности земельным отношениям Николай Николаев уверен, что переход на «зеленую» экономику для России дело рисковое. Поскольку совершенно не вписываться в наши реалии.

- У меня создается впечатление, что, когда мы говорим о целях устойчивого развития, наши рассуждения больше похоже на мировую религию, - подчеркнул Николай Николаев. - Мы больше верим, чем надеемся на его эмпирическое внедрение при нашей жизни. Мы должны определиться с тем, что именно хочет наша страна, какие ощутимые, а, главное, измеримые результаты должны быть через 5 лет, 10 лет. Я предлагаю описать, как мы видим это наше устойчивое будущее внутри нашей страны.

Любопытно, что, по словам депутата, никто в мире не знает, как построить рабочую новую «зеленую» стратегию. Каждая страна идет своим путем, учреждая свои правила.

- Вот и мы должны искать собственные пути и механизмы решения проблем и достижения устойчивого развития, - уверен Николаев. - России критически необходимо уже сейчас создавать инфраструктуру, призванную соблюдать и реализовывать климатические проекты. Нужно создавать свои сертификационные документы, мы сейчас полностью зависим от сертификации международной, и поэтому мы отдаем им на суд свою деятельность, а нам нужно создавать свою систему верификации климатических проектов.

УСТРАНИТЬ СВАЛКИ

Сегодня в России накопилось столько мусора на всех свалках, что их территорию можно сравнить с четырьмя территориями Гонконга. Такое жуткое сравнение привела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

- Свалка — это навал мусора, за который мы заплатим дважды: сначала за вывоз, потом за переработку, — пояснила Светлана Радионова. - Нам необходимо разрабатывать комплексный подход к работе с мусором, потому что если в России будет не четыре Гонконга отходов, а восемь, даже РФ, с ее огромными территориями не сможет справиться с этим мусором.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев уверен, России нужно переходить на экономику замкнутого цикла.

- С отходами мы ничего не делали многие десятилетия: мы складывали их в кучки, и таких кучек в нашей стране многие-многие километры, - говорит Буцаев. - Мы должны научиться перерабатывать мусор, чтобы из него получить вторичное сырье и сделать это сырье конкурентоспособным на рынке.

В подтверждение слов Буцаева, директор по развитию ООО «ТКО-Информ» Павел Чернышин рассказал, что в нашей стране есть компании, которые используют эффективные цифровые технологии в вопросе обращения с отходами. Об этом он рассказал во время выступления на сессии «Инфраструктура для обращения с отходами: задачи и приоритеты».

- Например, «ТКО-Информ», стараясь обеспечить стопроцентный вывоз мусора, внедряет компьютерные системы фиксирования наполнения контейнеров, - объяснил Павел Чернышин. - Это делается потому, что стандартная фиксация с помощью фотографирования «до и после» требует обработки сотни тысяч файлов, а человеческий фактор неизбежно ведет к потерям. Наличие технологии регламента работ систем позволяют выстроить систему контроля баланса масс, что, с одной стороны, освободит людей, а, с другой — повысит качество работ.