Опубликована расширенная программа форума «Лекарственная безопасность»

Форум состоится 2 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума

На официальном сайте форума «Лекарственная безопасность» опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Форум состоится 2 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума, и пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Девиз Форума – «Наука и технологии для здоровья».

В экспертных дискуссиях примут участие представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Европейской федерации ассоциаций фармацевтических производителей и других российских и международных ведомств и организаций.

Сессии деловой программы Форума охватывают широкий круг вопросов функционирования фармацевтической отрасли и обеспечения лекарственной безопасности страны, в том числе эксперты обсудят эволюцию системы государственных закупок лекарственных средств, развитие цифровых технологий в медицинской помощи, инструменты повышения доступа граждан к современным инновационным лекарственным средствам и другие актуальные темы. Отдельная сессия деловой программы будет посвящена тенденциям развития глобального фармрынка и тем изменениям, которые пандемия COVID-19 внесла в его траекторию.

Программа форума «Лекарственная безопасность» опубликована на официальном сайте мероприятия: pharmforum.org.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте forumspb.com и в телеграм-канале Фонда Росконгресс.