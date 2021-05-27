Индустриальный парк «Великий камень» - вместе с чистого листа мы строим новый город будущего

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный проект Беларуси, рассчитанный на десятилетия. Он строится в стратегически уникальном месте - географическом центре Европы - и является ключевым элементом Экономического пояса нового Шелкового пути.
Парк предлагает легкий доступ к международным автомагистралям M1/E30 и M4, международному аэропорту «Минск» (включенному в территорию парка), международным железным дорогам и столице Беларуси с ее трудовым и научным потенциалом. "Великий камень" предназначен для развития бизнеса и высоких технологий.
По замыслу создателей, индустриальный парк "Великий камень" должен стать настоящим экогородом, где сосредоточены инновационные производства с высоким экспортным потенциалом, действует особый правовой режим и обеспечены оптимальные условия для ведения бизнеса.
Территория площадью около 112 км² объединяет промышленные и жилые зоны с соответствующей инфраструктурой, которая будет включать финансовый и научно-исследовательский центры, офисные и торгово-развлекательные комплексы.
Особенность парка и в том, что он расположен на очень красивой, экологически благоприятной природной территории заказника, поэтому сохранение ландшафта - одна из важнейших задач его развития.
Цели и планы «Великого камня»
Мы хотим создать на территории нашего парка экогород, смарт-город - город, в котором будет комфортно проживать и работать порядка 130 тыс. человек. И для этого развиваем не только экономическую площадку. Уже сейчас мы проектируем жилье - первый дом уже построен. А будет целый жилой квартал. Сейчас начинаем прорабатывать источники финансирования для социальной инфраструктуры (детские сады, школа, больницы). Параллельно ведется работа по созданию всей необходимой административной инфраструктуры - в будущем на территории появятся офисы, рестораны и т. д.
Мы хотим, чтобы парк стал не только промышленной площадкой, но и местом, где созданы все условия для жизни. И во всем этом процессе мы придерживаемся наших главных принципов - экологичность, технологичность, инновационность.
История развития проекта
Торжественная церемония закладки первого камня Китайско-белорусского индустриального парка состоялась 19 июня 2014 г. В символичном мероприятии приняли участие более 50 топ-менеджеров ведущих мировых компаний из разных стран.
На первом этапе логистика стала двигателем роста "Великого камня". Проект по строительству логистического субпарка реализуется крупнейшим владельцем портов и судов в мире - China Merchants Group. Позже в апреле 2018 года компания-оператор финальной точки Шелкового пути - Дуйсбургского порта - стала одним из учредителей "Компании по развитию индустриального парка". C ее участием в парке планируется построить мультимодальный железнодорожный терминал.
В настоящее время индустриальный парк "Великий камень" становится масштабным амбициозным проектом и образцом сотрудничества между Китаем и Беларусью.
Преимущества для бизнеса
Список преимуществ, предлагаемый компаниям-резидентам индустриального парка "Великий камень", обширный и впечатляющий:
- 10 лет налоговых каникул по налогу на доходы (в дальнейшем уплачивается по ставке, пониженной на 50%);
- 50 лет налоговых каникул по налогу на недвижимость и налогу на землю;
- 5 лет налоговых каникул по налогу на дивиденды;
- таможенные преференции;
- "дедушкина оговорка" (гарантия неизменности условий ведения бизнеса);
- комплексное обслуживание резидентов парка по принципу "одна станция" (быстрый ответ на любые корпоративные вопросы в онлайн-режиме).
Также в "Великом камне" будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В парке построен Инновационный центр, способствующий развитию стартапов. Более того, многообещающие проекты могут получить финансовую поддержку с помощью специальной программы "Искра".
"Великий камень" сейчас:
- объединяет 69 резидентов из 14 стран мира;
- признан индустриальным проектом года в Восточной Европе по версии агентства EuropaProperty (2019);
- признан лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе по версии издания Asiamoney (2019);
- отмечен в трех номинациях рейтинга FDi Free Zones of the Year 2019 и 2020, который готовится изданием Financial Times;
- удостоен премии Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA Awards 2019), став победителем в номинации "Самый быстрорастущий индустриальный парк".