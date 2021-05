Индустриальный парк «Великий камень» - вместе с чистого листа мы строим новый город будущего

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный проект Беларуси, рассчитанный на десятилетия. Он строится в стратегически уникальном месте - географическом центре Европы - и является ключевым элементом Экономического пояса нового Шелкового пути.

Парк предлагает легкий доступ к международным автомагистралям M1/E30 и M4, международному аэропорту «Минск» (включенному в территорию парка), международным железным дорогам и столице Беларуси с ее трудовым и научным потенциалом. "Великий камень" предназначен для развития бизнеса и высоких технологий.

По замыслу создателей, индустриальный парк "Великий камень" должен стать настоящим экогородом, где сосредоточены инновационные производства с высоким экспортным потенциалом, действует особый правовой режим и обеспечены оптимальные условия для ведения бизнеса.

Территория площадью около 112 км² объединяет промышленные и жилые зоны с соответствующей инфраструктурой, которая будет включать финансовый и научно-исследовательский центры, офисные и торгово-развлекательные комплексы.

Особенность парка и в том, что он расположен на очень красивой, экологически благоприятной природной территории заказника, поэтому сохранение ландшафта - одна из важнейших задач его развития.

Цели и планы «Великого камня»

Мы хотим создать на территории нашего парка экогород, смарт-город - город, в котором будет комфортно проживать и работать порядка 130 тыс. человек. И для этого развиваем не только экономическую площадку. Уже сейчас мы проектируем жилье - первый дом уже построен. А будет целый жилой квартал. Сейчас начинаем прорабатывать источники финансирования для социальной инфраструктуры (детские сады, школа, больницы). Параллельно ведется работа по созданию всей необходимой административной инфраструктуры - в будущем на территории появятся офисы, рестораны и т. д.

Мы хотим, чтобы парк стал не только промышленной площадкой, но и местом, где созданы все условия для жизни. И во всем этом процессе мы придерживаемся наших главных принципов - экологичность, технологичность, инновационность.

История развития проекта

Торжественная церемония закладки первого камня Китайско-белорусского индустриального парка состоялась 19 июня 2014 г. В символичном мероприятии приняли участие более 50 топ-менеджеров ведущих мировых компаний из разных стран.

На первом этапе логистика стала двигателем роста "Великого камня". Проект по строительству логистического субпарка реализуется крупнейшим владельцем портов и судов в мире - China Merchants Group. Позже в апреле 2018 года компания-оператор финальной точки Шелкового пути - Дуйсбургского порта - стала одним из учредителей "Компании по развитию индустриального парка". C ее участием в парке планируется построить мультимодальный железнодорожный терминал.

В настоящее время индустриальный парк "Великий камень" становится масштабным амбициозным проектом и образцом сотрудничества между Китаем и Беларусью.

Преимущества для бизнеса

Список преимуществ, предлагаемый компаниям-резидентам индустриального парка "Великий камень", обширный и впечатляющий:

- 10 лет налоговых каникул по налогу на доходы (в дальнейшем уплачивается по ставке, пониженной на 50%);

- 50 лет налоговых каникул по налогу на недвижимость и налогу на землю;

- 5 лет налоговых каникул по налогу на дивиденды;

- таможенные преференции;

- "дедушкина оговорка" (гарантия неизменности условий ведения бизнеса);

- комплексное обслуживание резидентов парка по принципу "одна станция" (быстрый ответ на любые корпоративные вопросы в онлайн-режиме).

Также в "Великом камне" будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В парке построен Инновационный центр, способствующий развитию стартапов. Более того, многообещающие проекты могут получить финансовую поддержку с помощью специальной программы "Искра".

"Великий камень" сейчас:

- объединяет 69 резидентов из 14 стран мира;

- признан индустриальным проектом года в Восточной Европе по версии агентства EuropaProperty (2019);

- признан лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе по версии издания Asiamoney (2019);

- отмечен в трех номинациях рейтинга FDi Free Zones of the Year 2019 и 2020, который готовится изданием Financial Times;

- удостоен премии Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA Awards 2019), став победителем в номинации "Самый быстрорастущий индустриальный парк".