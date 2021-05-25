Президент Франции проспорил блогерам, те устроили в Елисейском дворце концерт экстремального рока

Президент Франции Эммануэль Макрон в борьбе с пандемией и погоне за личным рейтингом пошел на беспрецедентный шаг. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в борьбе с пандемией и погоне за личным рейтингом пошел на беспрецедентный шаг. Он разрешил пустить в свою резиденцию двух популярных YouTube-блогеров и, более того, устроить в Елисейском дворце концерт рок-группы, пишет Reuters.

В феврале этого года Макрон записал специальное видеообращение, можно сказать, бросил вызов популярным французским блогерам Макфлаю и Карлито. Суть предложения президента была простой: они снимают видео, посвященное правилам жизни в пандемийную эпоху, как важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и так далее. И если этот ролик наберет 10 миллионов просмотров, Макрон обязуется пригласить их в Елисейский дворец. Причем не просто на экскурсию, а чтобы они сняли там новое видео.

Вряд ли французский лидер не понимал, что набрать 10 миллионов просмотров Макфлаю и Карлито будет несложно. У них 6,6 миллионов подписчиков, так что «целевые показатели» были достигнуты быстро. Зато Макрон получил социальную рекламу, которая говорит на одном языке с поколением интернета. А еще улучшил собственный имидж: мол, смотрите, какой я продвинутый.

Одержав победу в этом пари, блогеры получили разрешение снять выпуск в Елисейском дворце. За пару часов после публикации 36-минутное видео посмотрели почти 3 млн раз. На сегодня эта цифра превысила более 10 млн просмотров.

В кадре Макрон старался выглядеть максимально расслабленным, обменивался шутками с Макфлаем и Карлито, провел им экскурсию по дворцу и Елисейским садам. Изюминкой встречи стал мини-концерт группы с говорящим названием Ultra Vomit – «Ультра рвота». Этот ансамбль выступает в жанре грайндкор, и слушать такую музыку неподготовленной аудитории тяжело физически. Такого концерта Елисейский дворец точно еще не видел..

Общение с популярными блогерами сыграло на руку Эмануэлю Макрону. Его рейтинг в возрастной группе 18-24 лет за месяц вырос на восемь пунктов и составил 51%. Общий рейтинг одобрения также поднялся, достигнув отметки в 40%.