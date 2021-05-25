В России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет: возможно ли это

Правительство собралось бороться с «электронным мусором». То есть всевозможной бытовой техникой и девайсами, которые отправляются на свалку, хотя вполне могли бы еще поработать. Фото: Shutterstock

Правительство собралось бороться с «электронным мусором». То есть всевозможной бытовой техникой и девайсами, которые отправляются на свалку, хотя вполне могли бы еще поработать. С такой инициативой выступило Минприроды - продлить возможный срок службы бытовой аппаратуры до семи-десяти лет. В течение этого периода производители должны обеспечивать покупателям ремонт и нужные запчасти, а также работоспособность программ. В правительстве идею поддерживали. Минпромторгу и Минэкономразвития дано поручение проработать ее внедрение.

В Евросоюзе подобные техрегламенты уже действуют для производителей крупной бытовой техники — телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Они были приняты в 2019 году, а вступили в силу с нынешнего марта. Сейчас обсуждается следующий шаг — возможность распространить эти правила на ноутбуки, смартфоны и прочую мелкую технику.

Многие тут, конечно, вспомнят советские холодильники эпохи 60-х, которые у некоторых до сих пор работают по квартирам и дачам. Значит, так можно же? Зачастую и сейчас техника выбрасывается только потому, что какая-то мелочь в ней вышла из строя, а отремонтировать сложно, дорого, а нередко просто негде — проще купить новый холодильник или телевизор.

Но есть и ряд вопросов — применительно к современным реалиям.

-Если говорить о крупной бытовой технике, то зачастую она и сейчас работает больше 10 лет, и, в зависимости от производителя и качества сборки, может вообще не ломаться, если вовремя менять расходники и аккуратно ею пользоваться. Холодильники, стиральные машины, микроволновые печи эксплуатируются подолгу без каких-либо проблем, равно как и газовые, электрические, индукционные плиты. С ноутбуками и смартфонами же ситуация несколько иная, - рассказывает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. - За семь или 10 лет поменяется целое поколение как ноутбуков, так и смартфонов, и те, которые считались мощными условные семь лет назад, сейчас в лучшем случае будут в середине гипотетического рейтинга, а скорее – в конце. Прогресс и требования к такой технике растут очень быстрыми темпами.

-Европейский подход, на который ссылается Минприроды, предполагает, что уже при разработке техники учитывается ее ремонтопригодность и допуск потребителей, независимых сервисов к запчастям и документам по ремонту, которые позволяют все сделать правильно. И это хорошо, потому что объемы бытовой электроники, которая попадает на свалки, за последние годы увеличились в десятки раз, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Та же проблема есть в автомобилестроении. Изменить что-то тут вполне реально. Разработчики просто будут использовать иные, чуть более дорогие, решения, которые всем инженерам известны. Потребителям же лучше заплатить чуть больше за «долгоиграющую» стиральную машину, чем покупать новую каждые два-три года. Это не радикально дороже — речь о нескольких процентах. С компьютерами, смартфонами и т.п все сложнее, поскольку к ним требуется программное обеспечение. С хищнической политикой, которая требует покупку нового смартфона или планшета, потому что старый перестал обновляться, можно бороться только солидарно, с участием большинства развитых стран.

Как говорит эксперт, с новыми техрегламентами для производителей у России может возникнуть и другая проблема — связанная с ее членством в Евразийском экономическом союзе. Нужно, чтобы изменения приняли все пять стран-членов ЕАЭС, куда, кроме России, входит Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

-Не все они будут готовы создавать лишние проблемы своей промышленности ради борьбы за экологию, - считает Дмитрий Янин.