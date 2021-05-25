В Кремле прокомментировали замену флагов РФ и Белоруссии в Риге: "Это, конечно, вопиющее событие"

Дмитрий Песков - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич! Вчера (24 мая) после известного эксцесса с самолетом в Минске, в центре Риги, где проходит чемпионат мира по хоккею, сразу после белорусского государственного флага был заменен и российский триколор - на флаг Олимпийского комитета России. Причем - это просто в центре города, в числе других флагов стран – участниц. Это не какое-то официальное мероприятие... Флаги заменили не из-за санкции WADA. Это по воле местных властей. Будет ли реакция Кремля на этот ужасный и совершенно возмутительный случай?

- Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие.

Действительно, на международных соревнованиях Россия сейчас не используется национальный флаг. В этом плане в местах проведения чемпионата, да, российский флаг не используется временно. Такое решение было принято. И оно исполняется.

Но, действительно, здесь нужно просто разобраться, является ли вот эта площадь в Риге местом проведения чемпионата или не является. Если это не является местом проведения чемпионата, там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, думаю, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать. Этого мы не исключаем.

Флаги стран-участниц чемпионата установили в центре Риги - на улице Бривибас. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4303795/ Фото: REUTERS

- А мы будем разбираться с этим?

- По сути, там же присутствуют тоже наши спортивные чиновники. Они все видят и они имеют возможность контактировать со своими коллегами.

- И еще заодно вопрос. Смотрят ли в Кремле, в частности, президент Путин и пресс-секретарь Песков, выступления наших спортсменов? Как оцениваете игру сборной России по хоккею?

- Вы знаете, оценивать игру сборной нужно по результатам, по медалям. В спорте все достаточно просто. В спорте или ты выигрываешь, или ты проигрываешь. Поэтому, давайте не будем здесь каким-то философским рассуждениям поддаваться.

А что касается президента, то убежден, что, если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то минуту использует, чтобы, что называется, глянуть на то, что происходит на экране во время игр. Но так, конечно, он не имеет возможности...

Я только что вам рассказывал про сегодняшний график, тут не до хоккея.

- Спасибо.