Год с начала расовых беспорядков в США: Как движение Back Lives Matter изменило Америку

Год с начала расовых беспорядков в США Фото: REUTERS

У баптистского чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга была мечта о том, что однажды «сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом». Его убили в 1968-м, но до сих пор его мечта так и не стала реальностью.

У чернокожего безработного охранника Джорджа Флойда была фальшивая двадцатидолларовая купюра, на которую он пытался купить сигареты. Перед смертью, ровно год назад, припечатанный головой к асфальту коленкой белого полицейского, он несколько раз прохрипел: «Я не могу дышать».

После мирного марша на Вашингтон за равные права, в котором участвовали от 200 до 300 тысяч человек и во время которого Мартин Лютер Кинг произнес свою великую речь, власти США в 1964 году приняли законы о запрете расовой сегрегации в общественных местах и о равных правах на выборах для афроамериканцев. Но за «братский стол» американцы до сих пор так и не сели.

После смерти Джорджа Флойда, который ни к чему никого не призывал, в Америке в прошлом году произошли самые массовые в ее истории акции протеста, число участников которых оценивают в 15-26 миллионов. Их главный организатор, движение Black Lives Matter (BLM), делал акцент не на расовом примирении американцев, а на борьбе с «белым превосходством» и признании вины потомков рабовладельцев перед потомками рабов. Все эти штучки с покаянными коленопреклонениями и целованием ботинок для этого и были изобретены. Но они, что очевидно, тоже не ведут нацию к «братскому столу».

Тогда почему, казалось бы вдруг, внезапно поднялась в США такая общественная буча после смерти чернокожего, отсидевшего в тюрьме 4 года за вооруженное ограбление? Ведь сколько афроамериканцев погибло от действий полиции до него, да и после их «случайные» убийства продолжались. Но всколыхнула страну именно смерть Флойда. Ответ очевиден - президентские выборы, в ходе которых «глубинному правительству» во что бы то ни стало надо было не допустить к власти еще на четыре года «несистемщика» Трампа. Нацменьшинства - традиционный электорат демократов. А Трампа выставить сторонником «белого превосходства» было не так уж трудно.

Разбираемся, что изменилось после смерти Джорджа Флойда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случайных потрясений в наше время высоких социальных технологий не бывает. Любой майдан, даже если он происходит в Америке, тщательно готовят и ведут. Смерть Флойда очень подходила к развертыванию массовых беспорядков на расовой почве и, одновременно, яростных нападок на действующего президента за неспособность управлять ситуацией. Созданную еще в 2013 году как онлайн-движение BLM как раз и «назначили» главным организатором протестов, который вполне с правился с задачей.

Хотя всякие аналогии, согласно классикам, хромают, давайте, пусть и «прихрамывая», присмотримся к недавним событиям за океаном с учетом собственного исторического опыта. Когда-то в России классовая борьба стала разрушительной силой для трехсотлетней династии Романовых и существовавшего государства. Но если кого-то свергают, то понятно для чего - взять власть в свои руки. В США классовая борьба никогда не была такой острой как в Европе. А с возникновением общества «всеобщего благоденствия» о ней вообще не говорят. Но вот хронические расовые противоречия - это то, из чего в Америке, при желании или необходимости, всегда можно разжечь пожар. Его в прошлом году и разожгли.

«Революционные массы» под руководством лидеров BLM громили полицейские участки - опорные точки «преступного режима». В революционном Петрограде, как помним, массы брали почту, телеграф, занимали мосты. В восставшей Америке массы брали супермаркеты, товарные склады, кафе и рестораны. Но когда Трамп попытался привлечь для наведения порядка нацгвардию, ему не позволили этого сделать. Улица продолжала бушевать. И безусловно, она очень тонко и искусно управлялась.

Демократы в итоге добились победы над Трампом, хотя в решающую ночь подсчета голосов им пришлось для этого сильно потрудиться. Но и тут пригодились «возмущенные граждане» - они отгоняли сторонников Трампа от избирательных участков, на которые те пытались прорваться, чтобы контролировать действия избиркомов.

Когда дело, казалось бы, было уже сделано, случился «штурм» Капитолия. Сторонники объявленного проигравшим Трампа попытались прорваться в парламент страны - ведь если погромщикам из BLM было можно прессовать полицию, то почему же нам не поговорить напрямую с конгрессменами? В итоге все они превратились во «внутренних террористов» (считай, в контрреволюционеров) и, как заверил президент Байден, понесут заслуженное наказание.

Кстати, после того, как Байден въехал в Белый дом, уличная протестная активность стала затихать, начал создаваться, по инициативе демократической власти, «культ Флойда», которого уже готовы канонизировать по всем правилам. Инициированный его убийством процесс реформирования полиции идет полным ходом, правда, с неочевидным результатом.

Но очевиден другой результат: Америка как была расколотой, так и остается такой. В том числе расколотой по расовому признаку. Попытка запустить движение «Все жизни значат» как альтернативу явно не примиряющему проекту BLM практически провалилась, во всяком случае властям интересной не показалась.

Чем в будущем обернется смерть Джорджа Флойда для Соединенных Штатов - вопрос открытый. Стремление Байдена взять его память под свое покровительство поддерживается далеко не всеми американцами. Да и в Европе пароксизм покаяния за «преступное» прошлое со сбросом памятников и выплатой потомкам рабов «компенсаций», охвативший Америку, похоже, не совсем понимают. Даже больше - беспокоятся, как бы это не заставило Штаты, в ущерб их роли мирового лидера, слишком углубиться в собственные системные проблемы, решения которых не удается найти слишком долго.

Закономерность возникновения и существования BLM очевидна - пока расовые проблемы будут главными во внутриамериканской повестке дня, массовое движение за равноправие белых и цветных не исчезнет. Только вот способно ли движение BLM помочь поиску гармоничного решения этой проблемы, к чему стремился Мартин Лютер Кинг, - проблематично. То, что демократы использовали его в своих целях - очевидно. А вот можно ли с ним сесть за «братский стол» - нет.

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