Проверяй и доверяй: как мороженое и сыры становятся «честными»

В России начался процесс поэтапного ввода обязательной маркировки молочной продукции. С 1 июня маркировка станет обязательной для сыров и мороженого Фото: Мария ЛЕНЦ

Она предназначена для снижения объема нелегальной продукции и гарантии качества товаров. По оценке НИФИ Минфина России, только на рынке мороженого доля нелегального товара составляет 21,51%. Нечестные производители обманывают покупателей: указывают недостоверный состав продукции, выдают подделки за оригинал и продают их по той же цене или дороже. Эти продукты могут быть опасны для здоровья. Кроме того, такой бизнес незаконно обогащается за счет покупателя, не платит отчисления в бюджет и создает для честных производителей нездоровую конкурентную среду.

Система маркировки дает возможность потребителю через приложение «Честный знак» узнать всю правду о товаре до покупки и направить жалобу в случае выявления нелегальной продукции. С помощью приложения можно убедиться в легальности товара, узнать данные производителя, состав продукта, сроки годности и условия хранения, прочитать описание. Для этого достаточно отсканировать код на упаковке или ярлыке.

Маркировать товары в принципе инновационная и технологически сложная задача, и, как и все новое, эта инновация сталкивается с непониманием и даже сопротивлением со стороны некоторых товаропроизводителей. Поэтому, несмотря на то что эксперимент по маркировке «молочки» начался еще в июле 2019 года, сегодня некоторые производители озвучивают просьбы об отсрочке введения обязательной маркировки.

Чаще всего они ссылаются на неготовность типографий к нанесению DataMatrix кодов.

Однако в действительности это не совсем так. По словам представителя оператора маркировки ЦРПТ Варвары Михайловой, уже сейчас с производителями готовы сотрудничать 46 типографий. Предполагается, что к 1 июня их число достигнет 60. Как оказалось, на самом деле это производители без должной интенсивности размещают свои заказы на печать маркировочных кодов. Правда, часть производителей приняли решение самостоятельно наносить коды, но и тут возникали некоторые проблемы. Дело в том, что маркировочное оборудование в основном импортируется из других стран, а это требует определенного времени – до 12 недель. Получается, что проблема отнюдь не в типографиях, а в отсутствии своевременного решения выбрать типографию и разместить заказ, либо вовремя заказать маркировочное оборудование.

В любом случае сроки введения обязательной маркировки пересматриваться и переноситься не будут. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов и призвал активнее размещать заказы на маркировку. Это хорошая новость для потребителя, особенно с учетом начала летнего сезона и увеличения спроса на мороженое, поскольку это позволит осуществлять дополнительный контроль за его качеством, которое не всегда соответствует стандартам.

Недавний мониторинг организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выявил, что производители мороженого допускают множество нарушений, среди которых: наличие в составе антибиотиков, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки и другие. В связи со сложившейся ситуацией ОПИ обратилась к соответствующим органам с просьбой «ускорить процесс внедрения маркировки, как инструмента контроля за находящейся в обороте молочной продукцией, и распространить его на большую номенклатуру товаров».

Очевидно, что и ОПИ, представляющая интересы потребителя видит, что маркировка позволит вычленить качественные товары и отделить их от эрзац-продуктов, не говоря уже о контрафактной продукции, которую нередко можно встретить на российских прилавках. По мнению многих экспертов и участников рынка, сегодня очень важно восстановить доверие потребителя к товарам.

На сегодня, уже 15 тыс. компаний, занимающихся молочной продукцией, присоединились к маркировке и заказали более 750 млн кодов. Руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина сообщила, что в системе «Честный ЗНАК» зарегистрировано 87% производителей мороженого, и почти 100% всех производителей сыра.

Так, компания «Чистая линия» готовится к запуску продукции маркировкой «Честный ЗНАК» и с 1 июня дефицита продукции этой компании на полках магазинов не будет, заявил вице-президент ГК «Чистая Линия» Армен Бениаминов.

По его словам, на всех совещаниях представители «Чистой линии» всегда поднимали все текущие и потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются производители во время запуска системы маркировки. «Тем не менее мы усиленно готовились, и поэтому в целом мы готовы. Проблем с маркировкой нашей продукции у нас не будет. Маркировка для нас, для производителей, создала определенные сложности в деле запуска и наладки оборудования. Потому как мы работаем в минусовых температурах -18С, -28С и -40С, не всегда своевременно поставлялось оборудование и комплектующие. Но в целом мы с пониманием относимся к тому, что это делается в интересах наших уважаемых потребителей и нас, добросовестных и ответственных производственников. Это делается для того, чтобы бороться с контрафактом на полках магазинов», – заявил он.

Производители сыров также готовы к введению обязательной маркировки, а среди плюсов, как, в частности, сказал директор Барнаульского молочного комбината Денис Казанин — это более точный учет произведённой продукции.

Тем временем, производители готовятся и к другой важной дате – к 1 сентября, когда планируется введение обязательной маркировки молочной продукции со сроком годности больше 40 дней. Как рассказал заместитель генерального директора Пискаревского молочного комбината Георгий Житмарев, «все компании готовятся, заказывают оборудование, у кого-то оно уже есть». «Все идет к тому, что к сентябрю все будут готовы», – сказал он. Житмарев считает, что от введения маркировки в первую очередь выиграет государство, так как будет знать, где был произведен каждый конкретный пакет молока. «А потребитель в свою очередь жаждет, чтобы не было фальсификата. Например, в Санкт-Петербурге по результатам исследования оказалось, что из семи пакетов молока только в трех – молоко. Остальные – фальсификат. Поэтому люди надеются, что с введением маркировки этому будет положен конец», - сказал он.